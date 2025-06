“Bajé 7 kilos”: Poncho De Nigris fue hospitalizado y da mensaje a sus seguidores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris, quien en las últimas semanas ha dado de qué hablar en el reality Secretos de parejas, dejó recientemente atónitos a muchos, pues el hombre de 49 años se caracteriza por bromear con sus seguidores. No obstante, en esta ocasión compartió en sus redes sociales un tema bastante serio, ya que confirmó que se ha estado sintiendo mal desde hace algún tiempo.

Lo más alarmante del asunto es que actualmente se encuentra hospitalizado, y hasta subió a sus historias una fotografía en la que se le ve acostado en una camilla. Tras esta imagen, sus fans comenzaron a preguntarle qué era lo que ocurría. Sin embargo, la duda no duró mucho, pues en la siguiente publicación abordó un poco el difícil fin de semana que ha atravesado debido a sus malestares.

“Estoy bien, solo traigo una infección en el estómago que no se me quita y ya bajé 7 kilos en una semana. Esperemos estar bien para el lunes. Gracias por preocuparse, me desconecté tantito. Los amo, también a mis haters por estar al pendiente”, escribió en un breve texto. Ante esto, algunos le dejaron mensajes de aliento, aunque varios internautas notaron que su esposa, Marcela Mistral, no se pronunció al respecto como suele hacerlo en otras ocasiones.

En contraste, la creadora de contenido publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para felicitar a su hermano Rodrigo, quien precisamente hoy cumple 38 años. Un poco más tarde volvió a hacerse presente en la plataforma, esta vez en un breve video donde se le ve bajar de un elevador con un par de maletas. Es necesario señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las razones exactas de las acciones de Mistral.

Finalmente, como te informamos en TRIBUNA, circula el fuerte rumor de que el exparticipante de La casa de los famosos le habría sido infiel a su esposa con la joven actriz Sury Sadai, de 28 años de edad, quien no solo forma parte de Secretos de parejas, sino que también está casada con el actor de televisión mexicana Bernardo Flores. Es así como este supuesto distanciamiento entre De Nigris y Marcela ha venido a revivir dicha polémica.

