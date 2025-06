María Sorté revela el origen de su nombre artístico y la influencia de su apellido real

Ciudad de México, México.- Reconocida por su participación en una gran cantidad de telenovelas y películas, la trayectoria de María Sorté en el medio artístico ha dejado una huella imborrable en México. Sin embargo, al igual que otras figuras públicas, la actriz tuvo que adoptar un nombre artístico que facilitara su reconocimiento.

Durante una entrevista en el podcast de Yordi Rosado, María Sorté reveló que su verdadero nombre es María Harfuch, apellido de origen árabe, ya que sus padres eran libaneses. Además, explicó que cuando inició su carrera en la actuación, se le sugirió cambiar su apellido, pues se consideraba difícil de pronunciar para el público mexicano.

Me querían llamar Lucía Cabral o María Hidalgo, pero finalmente me propusieron María Sorte, que significa suerte en italiano. Así me quedó al principio. No fue porque me gustara, pero así se quedó y todos me identificaron de esa manera”, compartió.