¿Molesta? Leticia Calderón aclara rumor sobre Yadhira Carrillo y fideicomiso de sus hijos

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana y exestrella de Televisa, Leticia Calderón, fue captada mientras arribaba al Aeropuerto de Ciudad de México, pues pasó el fin de semana en la playa junto a su madre, doña Carmen, con motivo de su cumpleaños. El asunto es que, una vez en ese lugar, fue abordada por diversos medios de comunicación, quienes procedieron a hacerle algunas preguntas muy personales.

De hecho, Ventaneando estuvo presente en dicha conversación, por lo que la mujer de 56 años abordó el tema de su expareja, el abogado Juan Collado, y su todavía esposa Yadhira Carrillo. Con más precisión, se le cuestionó sobre el supuesto mal uso que hizo Carrillo del fideicomiso que el padre de Luciano tiene para su hijo, pues, como se sabe, el joven nació con síndrome de Down.

La protagonista de la telenovela Esmeralda (1997) fue muy directa con su respuesta, pues sin titubear afirmó que, en realidad, no tenía idea sobre ese tema. Sin embargo, agregó que sí es consciente del testamento que previamente preparó para sus dos hijos, Luciano y Carlo Collado: “No tengo la menor idea, corazón, eso sí no sé. Lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento y mis dos hijos son mis herederos”, afirmó.

Además, la famosa contó que, en general, mantiene una buena relación con el egresado de la Universidad Panamericana, quien, como ya es de conocimiento público, actualmente enfrenta un problema legal por lavado de dinero y crimen organizado. No obstante, según la actriz, inclusive han llegado al grado de celebrar el Día del Padre juntos, aunque, eso sí, aseguró que no hablan de temas profesionales.

“Pasamos con Juan el Día del Padre, la pasamos sensacional. Hablamos de otras cosas. De esos temas yo no toco con él. Lo que haga con su dinero, muy su problema, él lo trabajó, es su dinero. No puedo hablar de algo que no me consta, no sé si es verdad o si es mentira”, especificó. A su vez, cuando se llegó al asunto de la separación entre Juan y Yadhira, la artista se negó a brindar alguna opinión.

