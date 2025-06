Acusan a actriz de Televisa de recaer en alcoholismo y deja en shock con inesperado mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de 20 años y que el pasado 2023 hizo su debut en TV Azteca, de nueva cuenta está en el centro de la controversia debido a que fue acusada de caer en el alcoholismo. Tras todo el revuelo que causó esta noticia, la famosa decidió salir a defenderse, sin embargo, su declaración causó más escándalo.

Se trata de Manola Diez, quien desde hace varios días se encuentra en el centro de la controversia por aparecer dando una entrevista en presunto estado inconveniente. Sin miedo a las preguntas, de forma reciente la intérprete de novelas como Pueblo chico, infierno grande, Salud, dinero y amor, Lola, érase una vez y Rebelde apareció ante la prensa y accedió a responder ante las preguntas sobre este tema.

Sin embargo, su respuesta fue un tanto contradictoria, pues aunque afirmó que llevaba meses sin alcohol, luego admitió que se toma un trago cuando se le antoja: "Tengo seis meses de no tomar porque hice una promesa a Dios. He bebido, bebo la copa de vino de vez en mes. Dios conoce mi corazón y sabe que no miento", expresó. Sin embargo, la artista defendió su postura, subrayando que lo más importante es la relación íntima que mantiene con su fe y sus convicciones.

Manola Díez niega ser alcohólica

Y en todo caso yo siempre digo: ‘¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué?’. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es un pecado beber? O sea, digo, yo hasta el día de hoy le he cumplido la promesa a Dios y hasta el día que quedamos Dios y yo", afirmó.

Con el fin de alejarse de la polémica, Manola cambió de tema compartió una noticia que la tiene profundamente emocionada: su próxima boda: "Feliz, realizada, en gozo, me caso. Y la verdad ya, ahora sí que la cuenta regresiva por todas las leyes. Con este ángel, con este hombre maravilloso que encontré en la vida, que Dios lo puso en mi camino y que agradezco al cielo porque esperé por él 44 años", confesó.

Después de escuchar las nuevas declaraciones de Diez, el periodista Gustavo Adolfo Infante y parte del elenco de De Primera Mano cuestionaron su versión y explicaron que era probable que sí haya recaído en el alcohol: "Entre más explicaba, más se enredaba y más se comprometía... ¿estaba con sus copas en un evento que no estaba invitada? todo mal, Manola", dijo el famoso periodista.

Fuente: Tribuna