Adiós Yadhira Carrillo: Filtran que Juan Collado tiene joven novia colombiana en España

Ciudad de México.- Aunque la actriz Yadhira Carrillo se ha resistido a confirmar de forma pública su ruptura sentimental con Juan Collado, cada vez son más los rumores que apuntan a que su matrimonio habría llegado a su fin luego de más de una década juntos. Recientemente, la periodista Ana María Alvarado filtró algunos detalles de la relación que habría iniciado el abogado en España con una joven mujer.

En días pasados, la prensa captó a la protagonista de novelas como Barrera de Amor saliendo de las instalaciones de Televisa y de inmediato fue abordada para preguntarle sobre si realmente había comenzado los trámites de divorcio con Juan, lo cual de inmediato desmintió: "Juan y yo estamos tan bien, tan bien, tan bien. Hablamos todos los días. Es todo tan precioso conmigo. Estoy tan amada, cuidada, protegida, pegada a él, él a mí. Estamos muy bien, muchas gracias. Y así va a ser toda la vida".

Juan Collado tendría novia más joven que Yadhira Carrillo

Aunque Yadhira, quien este 2025 regresa al Canal de Las Estrellas como protagonista de Los Hilos del Destino, se niega a confirmar su separación de Collado, este lunes 23 de junio la periodista Ana María Alvarado revivió los rumores de que el abogado ya se habría dado una nueva oportunidad en el amor en España, a donde se mudó desde hace varios meses tras recuperar su libertad el pasado 2024.

Según la información presentada en el programa Sale el Sol, Juan estrenaría romance con una joven mujer originaria de Colombia que apenas tiene 44 años mientras que él cumplió 52 años recientemente: "Puedo confirmarles que se llama Cata, que es colombiana y tiene 44 años la nueva pareja. Me habló una amistad de ellos y me dijo 'te cuento, te cuento', obvio no puedo delatar, pero claro que tiene pareja, son formales, todo".

Finalmente, Anita resaltó que Carrillo no ha querido confirmar la noticia de su separación con el fin de no entrar en controversias: "Obvio no quiere decir para que no se desate la guerra de rumores pero pues es sabido, no andan... que él esté en España y él acá, ya es mucho qué decir".

Cabe resaltar que hace algunas semanas, la periodista Inés Moreno ya había adelantado en su canal de YouTube que Collado presuntamente le fue infiel a su esposa: "La desechó (a Yadhira Carrillo), la cambió por otra, la cambió por una más joven, por una que no sabe todo su pasado, que no va a padecer lo que ya padeció Yadhira, los rumores son muy fuertes de que ella se dio cuenta en España que él ya hasta le había puesto casa chica".

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento