Adrián Marcelo lanza misógino comentario contra Belinda y así le respondería la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del gran furor que está causando Indómita, el nuevo álbum musical de Belinda, el tan polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, decidió encender a sus fans y como de costumbre, lanzó un misógino comentario en contra de la reconocida cantante y actriz nacionalizada mexicana, quien no habría caído en sus provocaciones y le respondería elegantemente a su ataque.

La intérprete de temas como 300 Noches y Cactus, desde siempre ha tenido una vida amorosa muy turbulenta, marcada por los escándalos o los rumores, tanto porque todos se terminan tatuando algo sobre ella, o como el hecho de que presuntamente solo se interesaría en ellos por sus cuentas bancarias y los utilizaría para darse una vida llena de lujos. El más reciente ejemplo que sigue dando de que hablar, fue Christian Nodal, sin embargo, ahora, vive una época de triunfo gracias a su nuevo álbum.

Ante todo el furor que causa con su actuación estelar en Mentiras, La Serie, y por supuesto sus nuevos temas musicales, en especial Heterocromía, Adrián mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, lanzó un comentario bastante ofensivo, pues aunque comenzó alagando su inteligencia, insinuó que sería manipuladora y solo se les acerca por conveniencia: "Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie".

Adrián llama prostituta de alta gama a Belinda. X @adrianm10

Tras esto, el exhabitante de La Casa de los Famosos México afirmó que no buscaba ofenderla, pero que para él era de las mujeres que venden su amor, pero de un nivel superior, ya que no porque pagan la dominan, sino que todavía que le pagan ella es la que manda y decide sobre el hombre: "Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una 'prostituta' de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz".

Ante estos comentarios tan desafortunados, la reconocida exjurado de La Voz México, mediante su cuenta de Instagram le habría dado una respuesta muy contundente a Adrián y a todos los que estarían tirando mala onda sobre ella, ya que a lo largo del día, ha compartido videos de sus millones de fans, realizando trends sobre sus canciones, o las réplicas de seguidores que lo interpretan de forma acústica con un bello comentario a favor de ella.

Belinda respondería exhibiendo su éxito. Instagram @belipop

Fuente: Tribuna del Yaqui