Alicia Villarreal al fin revela porqué hizo señal de auxilio en concierto: "Fue muy grave"

Ciudad de México.- La reconocida cantante de gruperas, Alicia Villarreal, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Gustavo Adolfo Infante, en la que pro primera vez, declaró que fue lo que la llevó a hacer esa señal de auxilio, cuando estaba sobre el escenario en concierto. Según la intérprete de temas como Te Aprovechas, aseguró de forma rotunda que lo que le hizo su aún esposo, Cruz Martínez, para que ella se animara a hacerlo público es "algo muy grave".

En medio de la demanda que enfrenta por violencia en contra del integrante de Los Kumbia Kings, Alicia brindó una entrevista muy reveladora para el programa El Minuto Qué Cambió Mi Destino, en donde por primera vez confesó que su matrimonio siempre estuvo lleno de pleitos, confesando que su primera infidelidad, fue cuando recién se fueron a vivir juntos pero que lo pasó por alto porque se dijo así misma "no es tan grave", y después el tiempo y los hijos hicieron que fuera callando y permitiendo muchas cosas.

Ante esto, comentó que al final, la seña de auxilio al finalizar su concierto, el pasado 17 de febrero, fue porque ya no podía permitir más esta situación de violencia en s hogar, declarando que aún no puede dar detalles, pero que sí fue algo "muy grave" que ya no podía quedarse en silencio: "Realmente yo sí sentía peligro de mi vida y yo ya no puedo vivir esta violencia de esta manera y de esta forma, por eso tuve que hacer la denuncia. No es un chiste, no es una cosa que se me ocurrió, no estoy jugando con la ley, con las autoridades, hay un hecho".

La intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, declaró que aún no puede contar muchas cosas por cuestiones legales, y porque además de todo, había detalles que para ella son difíciles de contar y se rompe al pensarlo, aclarando que Martínez sí la atacó por la espalda y casi acaba con su vida: "No te lo puedo contar, a parte no es tan fácil todavía, no es algo que todavía, es lo que te acabó de comentar. Sí, totalmente (me tomó por la espalda), desprevenida porque discutimos mucho y muy fuerte, aunque aún no entiendo todavía por qué estaba tan enojada la otra parte".

Finalmente, la exvocalista de Grupo Límite, señaló que en la demanda y defensa de Cruz, este decía que estaba drogada y que por eso fue la discusión y llegaron a los golpes, pero aseguró que era una completa mentira y el hospital tiene sus estudios que confirman que estaba bien, insistiendo en que fue un cobarde y que además de dañarla con golpes, también lo hizo con ofensas que calaron profundo: "Me agarró por la espalda, como un cobarde. Hay palabras que me decía, que recuerdo, que me han dañado, como ‘No eres nadie, no eres nada, estás acabada. Hay cosas que me lastiman profundamente y me es difícil platicarlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui