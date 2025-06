¿Amenazan a la 'Leona Dormida'? Lupita D'Alessio se retracta de ataques a Bobo Producciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Lupita D'Alessio, recientemente decidió exponer su molestia de manera pública, con un video en el que atacó a Bobo Producciones y los acusó de ser responsables de que posiblemente no se presentara en su show de Xalapa, Veracruz. Sin embargo, a unas cuantas horas de esto, 'La Leona Dormida' compartió otro material audiovisual en el que se retractó de sus declaraciones en contra de la empresa, ¿acaso fue amenazada?

La intérprete de temas como Mentiras y Mudanzas, declaró que siendo una gran artista, debía comentar a su público que el próximo 28 de junio podría no presentarse a su concierto en el Gimnasio Nido del Halcón UV, ubicado en Xalapa, Veracruz, a cusa de mala organización de la empresa de Ari Borovoy: "Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya. No sé".

La madre de Ernesto D'Alessio, dejó en claro que ella no estaba culpando de nada de esto al exintegrante de la banda noventera, OV7, pero que tampoco ella lo era, sino los encargados de la logística en Bobo Producciones, con quien se había pactado el trato sobre esta presentación, dejando en claro que era una falta de respeto a su persona y no iba a pasarla por alto: "Yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente, sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco, desafortunadamente, entonces yo les mando un abrazo y así están las cosas".

Ahora, en un video que fue retomado por Venga la Alegría y otros medios de comunicación, la reconocida cantante acaba de retractarse de lo dicho, afirmando que estuvo mal y actuó de manera inadecuada, "Yo estuve mal ayer, estaba muy enojada, no está bien lo que hice, les dije que había faltas de respeto, pero solo era falta de comunicación, eso no es falta de respeto, hable desde la desesperación, el artista debe esperar los tiempos de una empresa, por su puesto que voy a Xalapa".

Finalmente, pidió unas sinceras disculpas para su Ari, su hermano Jack Borovoy, y las otras personas que se encuentran en frente de la reconocida empresa, que también está detrás de Los 90's Pop Tour, afirmando que no midió las consecuencias de sus acciones, que tachó de inmaduras: "A Jack y Ari Borovoy, a Sonia, a Sara y a toda la gente de ahí, les pido perdón por el comentario tan desatinado. Siento mucho haberles causado, no medí las consecuencias, me vi muy inmadura, ya estamos en la recta final, a Bobo mis respetos y admiración".

Fuente: Tribuna del Yaqui