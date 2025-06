Ana Bárbara rompe en llanto y lanza fuerte acusación contra José Emilio Fernández Levy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante de banda, Ana Bárbara, después de tantos dimes y diretes, acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio y habló con contundencia sobre su distanciamiento con José Emilio Fernández Levy, hijo de su expareja, José María Fernández 'El Pirru', y la fallecida Mariana Levy. La denominada 'Reina Grupera', conmovida al hablar del joven, rompió en llanto y lanzó una fuerte acusación en su contra.

Sin poder contener sus emociones, la intérprete de Fruta Prohibida, por primera vez contó a la prensa su versión de los hechos, manifestando que lo hace porque el joven admitió que su proceder no fue el adecuado, sobre todo porque ella ha fungido como una madre para él: "Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque… Él lo dijo y lo reconoció, y solamente voy a ser réplica de lo que él confesó, porque yo lo confronté".

Él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota. Ya es lo último que voy a hablar de esto y yo, perdón, tengo que poner espacio y límites cuando no me cuidan, porque yo también soy humana, yo también me pongo triste, también lloro, y canto, y bailo, hago todo, compongo, les doy lo mejor de mí, los atiendo… pero siempre lo mismo", agregó llorando.

La creadora de temas como Lo Busqué, lamentó que, en lugar de recibir una disculpa, Fernández Levy haya declarado otra cosa de los medios sobre esta situación, señalando a su prometido, Ángel Muñoz de violentarlos: "No lo había querido decir porque no, ya estoy harta. Pero no soy yo. Él vino a mi casa, era su casa, y es un adulto. Y pregunten si alguna vez, lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. Y no, yo también soy humana y soy una madre dolida. Perdón, pero yo, con mi pecho, no soy bodega. Se acabó y no voy a hablar más".

La cantautora no ocultó su decepción y dolor, manifestando que se vio expuesta y profundamente defraudada: "¡Claro! ¿Cómo crees que se siente mi corazón?", cuestionó, visiblemente dolida por la actitud del joven, a quien cuidó como a un hijo desde que era pequeño. A pesar del conflicto, Ana Bárbara reafirmó el compromiso que asumió con los descendientes de la hija de Talina Fernández desde el instante en que los conoció.

No solamente fui, sino que soy y seguiré siendo la madre en la tierra de esos niños, porque yo me comprometí hace 18 años, 19 años, porque Chema tiene 18, a hacerlo. Porque ellos... porque a mí Paula ya me dijo, con 3 años de edad —y se me hace un nudo en la garganta—, me dijo: '¿Te puedo decir mamá?' Y yo dije, ay, perdón, pero yo le dije: 'Sí'. Y no es un juego. Yo no puedo con la maternidad, ni con ser hija, ni con ser esposa, ni con ser pareja", sentenció.

Es así como la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, dejó claro que su rol en la vida de José Emilio no ha terminado, más allá de cualquier conflicto familiar. Aunque subrayó que, en este instante, no desea tener un acercamiento con el joven, quien por ahora se encuentra concentrado en abrirse camino en el medio artístico.

Fuente: Tribuna del Yaqui