Carín León recuerda polémica en concierto de Hermosillo y afirma no estar arrepentido

Monterrey, Nuevo León.- Durante su participación en el podcast Tirando Bola, conducido por el comediante Franco Escamilla, el cantante Carín León abordó uno de los momentos más controvertidos de su carrera. En el episodio estrenado el 21 de junio, el artista hermosillense reflexionó sobre la vez que fue ‘cancelado’ por un comentario que realizó durante un concierto en la capital sonorense.

Todo comenzó cuando Franco Escamilla mencionó la creciente polémica alrededor de los corridos, desde prohibiciones en conciertos hasta la negación de visas por el contenido de sus letras. A modo de broma, Carín respondió: ‘Pues yo no canto corridos’. Lo que llevó al intérprete a relatar su experiencia en el concierto del Estadio Fernando Valenzuela, en marzo del 2024, donde un comentario desató una gran cantidad de críticas en las redes sociales.

‘Me sentía como un rey’, confesó Carín León al recordar la emoción de cantar frente a su familia y amigos en la ciudad de Hermosillo. Sin embargo, fue su espontaneidad lo que generó controversia, al soltar un comentario que para muchos internautas estuvo fuera de lugar, sobre todo, al tratarse de un evento masivo.

He dicho pend** que no debo decir, pero no hay ped*, nomás ya no las digo”, comentó entre risas, refiriéndose al comentario en el que bromeó sobre consumir drogas: “La neta, con esta rola se me antoja echarme un ‘perico’. Como buen hermosillense. Al que no le guste es su problema, no el mío”.