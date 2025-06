Claudia Martín contrae matrimonio de manera apresurada con el actor Carlos Said

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue apenas hace un mes cuando la actriz Claudia Martín contrajo matrimonio con Carlos Said y ya publicó una serie de fotos del perfecto momento que vivieron juntos en su boda. Todo inició cuando a principios de junio hicieron una viaje a Oaxaca y él le pidió matrimonio. "La verdad es que ya existía un primer anillo que le quería dar. Era de mis abuelos, a los cuales admiro desde que era niño", agregó, por lo que era una propuesta que ya quería hacer.

Aun que ambos se encontraban realizando proyectos profesionales, se dieron el tiempo de organizar su compromiso. "Desde entonces todo ha sido un remolino de emociones intensas pero llenas de felicidad. Afortunadamente terminamos filmaciones de nuestro proyecto hace un par de meses y hemos podido organizar los dos nuestra boda civil que hoy compartimos", comentó, lo que demuestra las el anhelo que tenían por estar unido en matrimonio.

Circulan rumores de un posible embarazo/ Créditos: Instagram

La boda se celebró de manera intima por lo que solo asistieron las personas más allegadas a la pareja y dio lugar al sur de la Ciudad de México, en el hotel, Live Aqua Arcos Bosques, y para la decoración optaron por adornar de rosas blancas y mesa de dulce. En cuanto al vestido de la novia, utilizó un diseño de Miguel Hernán, el cual cuenta con una casa de modas en Guadalajara, Jalisco. Por que el lugar tenia un toque clásico y elegante que resaltaba a la vista de todos.

La rapidez con la que la pareja organizó la boda dio inicio a que las personas especularan sobre lo que estaba ocurriendo, pues alguno se preguntaron si la modelo esta embarazada, ya que su noviazgo apenas tenia 6 meses. Los comentarios en redes sociales se dispararon y también se dividieron, algunos afirmando que ya venia un bebé, y que claro que estaba embarazada, por lo que las sospechas no se hicieron esperar, hasta el momentos la feliz pareja no a salido a dar ninguna declaración por lo que no se puede confirmar nada.

Algo que si han dicho de manera pública es sobre el deseo que ambos tienen en convertirse en padres, sin embargo, por el momento decidieron solo enforcar sus palabras hacia la boda religiosa. Aun no han revelado más detalles sobre el evento por lo que no se sabe en donde se va a realizar. Como se podrá recordar Claudia ya estuvo casada por la iglesia con Andrés Tovar, de quien decidió divorciarse debido a rumores de una supuesta infidelidad hacia ella.

