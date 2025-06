Cynthia Klitbo habla sobre su hija y rumores de rechazo a latinos en universidades de EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que inició su administración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido las políticas migratorias, al grado de que actualmente algunos mexicanos que residen en el país vecino enfrentan situaciones muy difíciles. Además, no hay que olvidar que, por distintos motivos, varios famosos han perdido sus visas, lo cual ha generado aún más temor entre la población.

Ante este panorama, la famosa exestrella de Televisa, Cynthia Klitbo, fue cuestionada sobre el tema, ya que la reconocida actriz tiene una hija llamada Elisa Fernanda, quien desde hace tiempo vive e incluso cursó la preparatoria en Estados Unidos. Por su parte, su madre suele visitarla cada vez que tiene la oportunidad. De acuerdo con información de TVNotas, la intérprete de Tamara de Duval en la telenovela El privilegio de amar (1998), tomó esta difícil decisión debido a la inseguridad que se vive en México.

Al parecer, la originaria de Zacatecas considera que las jóvenes corren un gran peligro en el país, y que la violencia ha provocado que muchas mujeres vivan angustiadas esperando a que sus hijas lleguen sanas y salvas a casa. Por ello, para la artista, tener a su primogénita un poco lejos, pero segura, le brinda mayor tranquilidad. De hecho, Cynthia afirmó que, al principio, Elisa no quería irse, pero con el tiempo logró adaptarse a su nueva vida.

Cynthia Klitbo y su hija

“Mira, yo no sé eso, porque yo no lo he visto en las noticias. Mi hija se va directo a la Universidad de SCAD, que es una universidad donde están todas las artes incluidas. Al contrario, vienen alumnos de todo el planeta Tierra y ellos mismos tienen su departamento de inmigración, donde ellos sacan la visa de estudiante para los muchachos”, aclaró Klitbo respecto a las actuales leyes migratorias impulsadas por Trump.

Finalmente, explicó que su hija aún no comienza oficialmente sus estudios superiores, por lo que no puede pronunciarse sobre situaciones que no ha vivido de forma directa. En cuanto a su estatus migratorio, comentó que su familia ha seguido todos los cauces legales correspondientes. Por último, pidió respeto a los medios de comunicación y recordó que opinar sobre estos asuntos es una responsabilidad que no le compete.

Fuente: Tribuna/ Agencia México