Gala Montes y famosos de Televisa y Hollywood que salieron del clóset; marcaron la historia

Ciudad de México.- A lo largo de las décadas del mundo del espectáculo, tanto celebridades de Hollywood como de Televisa, han decidido no hacer caso a los estigmas y liberarse del que dirán, por lo que salieron del clóset, y con conmovedores mensajes o de orgullo, confesaron ser parte de la Comunidad LGBTQ+ y en su respectiva industria marcaron precedentes y muchos de sus fans de dicha comunidad los festejaron y agradecieron su valentía.

Fue en el 2024 cuando Montes dejó a todos sus seguidores en shock, pues se declaró bisexual poco antes de entrar a La Casa de los Famosos México, en medio de su pelea con su madre, Crista Montes, afirmando que ella la rechazó por su orientación, al igual que su hermana mayor, La Beba Montes. Aunque su salida no fue la mejor, el que lo hiciera le dio una gran visibilidad a la comunidad bisexual y a las lesbianas, por el shippeo que se creó con Karime Pindter.

La exintegrante de Fifth Harmony en el año del 2016 decidió salir para declararse una mujer bisexual con una carta en sus redes sociales, cuando Donald Trump estaba compitiendo para su primera candidatura a la presidencia en Estados Unidos, que al igual que ahora, llevaba una campaña contra migrantes y la comunidad LGBTQ+.

Sin duda el que Martín se declarara homosexual fue estremecedor, pues en el año del 2010, tras haber estado casado con Rebecca de Alba por varios años, en su página web aclaró sus verdaderas preferencias con el mensaje: "Este tipo de verdad me hace capaz de conquistar emociones que ni siquiera sabía que existían", escribió el artista. Junto a esto, lanzó el tema y el video de Disparo al Corazón, en el que presentó a una pareja gay recién casada.

Mientras que RBD triunfaba por el mundo con su gira en el año del 2007, Chávez tuvo que declararse abiertamente gay, cuando una revista expuso su relación con un hombre, por lo que mediante la página web de la banda lanzó el mensaje: "Aunque estoy asustado y lleno de incertidumbre, sé que puedo contar con el apoyo de mis fanáticos. Su amor es más grande que todo esto". Presentando a su pareja. En el 2011, a dos años de solista lanzó el tema Libertad, que es un himno para la comunidad LGBTQ+, al lado de su excolega de banda y novela, Anahí.

Tras varios años en medio de rumores de su orientación, el intérprete de Pasos de Cero durante el Mes del Orgullo LGBTQ+ decidió emplear su cuenta de Instagram para compartir un video en el que confirmó que era homosexual, afirmando que en lo poco de la pandemia, entendió que era momento de sincerarse con él mismo y seguir siendo feliz, afirmando que no es nada malo ser gay y la vida seguirá normal.

Necesitamos reconsiderar nuestras vidas, carreras, lo que nos hace felices y lo que no. Creo que muchas veces nos olvidamos del amor que nos une y nos hace más fuertes. Quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, externó en el video.

Al igual que Alborán, la protagonista de Camp Rock decidió sincerarse con el público y se identificó como una persona queer, sin embargo, un año después, en el 2021, cambió de opinión y aseguró que era pansexual y sexualmente fluida, por lo que no se enamoraba de alguien por su género, sino por sus sentimientos. Finalmente, en mayo del 2021, se identificó como no binaria y pidió que se le identificara con el pronombre Ellos.

Después de que se hizo famoso y se volvió toda una celebridad por su papel de 'Barney', todo un don Juan y mujeriego, en la serie de comedia, How I Met Your Mother, en el año del 2006, a sus 33 años de edad, admitió su verdadera orientación sexual, al verse envuelto en varios rumores de sus preferencias, dejando en claro que se siente feliz y orgulloso de quién es.

Con 53 años, pese a que ya se sabía de sus preferencias y su romance con Yolanda Andrade fue muy comentado, Montserrat en su programa de televisión, Sé Uno Noticias, en junio del 2019, mes del Orgullo LGBTQ+, habló por primera vez públicamente de que le atraen las mujeres, con un mensaje en el que afirma que dejaba el miedo atrás y ya no le importaba lo que dijeran los demás sobre ella, pues prefería ser libre y feliz que estar ocultando quién es ella realmente, y presentó a su pareja.

Siempre viviendo así con ese temor de que no somos perfectos, de que tenemos un defecto, que nuestros papás se van a avergonzar de nosotros, que les vamos a traer una gran tristeza. ¿Y saben qué? No hay mayor tristeza que no ser tú, y mientras no le hagas daño a nadie, yo creo que quien te quiere te va a amar, te va a respetar y a dejar ser", expresó Montserrat.