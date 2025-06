¿Hay problemas en el paraíso? Hailey sin anillo y Justin Bieber misterioso en redes

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde hace un tiempo, los rumores de ruptura persiguen a Justin y Hailey Bieber. Las razones son múltiples; sin embargo, las más fuertes comenzaron a destaparse en los últimos días, al grado que incluso sus propios fans les han preguntado al respecto a través de redes sociales. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha hablado del tema.

Antes que nada, es vital señalar que el canadiense lleva algunos meses con problemas emocionales. Como te hemos informado en TRIBUNA, el joven de 31 años incluso ha publicado en sus plataformas que en diversas etapas de su vida se ha sentido como un completo fraude: “La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido indigno. Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir como un estafador. Me digo: ‘Maldición, si tan solo supieran mis pensamientos. Cuán prejuicioso soy, cuán egoísta realmente soy. No estarían diciendo esto’”.

Ahora bien, el pasado jueves 19 de junio, la esposa del cantante fue vista en Nueva York mientras salía de desayunar del restaurante The Commerce Inn, ubicado en el West Village. Las fotografías que rondan por la web muestran a la modelo con una gabardina color caqui, gafas de sol, camiseta negra y shorts de mezclilla. Aparentemente, todo estaba bien, sin embargo, los paparazzis se percataron de un detalle: Hailey no llevaba su anillo de boda.

Una de las publicación de Justin

Con el paso de las horas fue captada nuevamente en Manhattan, muy acompañada por un par de amigas, entre ellas Camila Morrone y Suki Waterhouse. Al tratarse de una salida nocturna, su vestimenta consistía en un abrigo de cuero negro, top de cuello alto y jeans de pierna ancha; pero, otra vez, no portaba su argolla. La situación empeoró con algunas publicaciones extrañas que hizo Justin en su cuenta de Instagram.

El comportamiento del exnovio de Selena Gómez de este domingo dejó a muchos impactados, luego de subir una serie de historias bastante curiosas. En una de las más llamativas compartió un video que contenía la frase: “Perr, si me das el tratamiento silencioso al menos dime por qué. Tengo ansiedad y tengo pensamientos excesivos. Si me das cualquier margen de error, habrá error.”

Finalmente, según información de Infobae, fuentes cercanas al intérprete de Baby han reportado que el aludido enfrenta dificultades financieras, al punto de que tuvo que vender su catálogo musical a Hipgnosis Songs Capital. Además, cabe recordar que no se le ha visto sobre un escenario desde que canceló de manera definitiva una de sus giras más esperadas, Justice World Tour, en febrero de 2023.

Fuente: Tribuna