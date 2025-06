Kenia OS ya conoce a su suegra: Habla del festejo de su novio Peso Pluma por su cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kenia Os se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando dio una breve entrevista respecto a su actual relación con el conocido cantante Peso Pluma, ya que hace apenas unos días compartieron mediante redes sociales una serie de fotos y historias sobre el cumpleaños del compositor mexicano. "Sí, claro que sí, la pasamos superbonito juntos, compartiendo con su familia, él estaba superemocionado y feliz", agregó.

Por otro lado también se indagó sobre la relación que tiene con su suegra la señora Rubí Laija Díaz. "Muy bien, la verdad que ella es encantadora, la amo, me llevo increíble con ella, es superlinda conmigo, y nada, agradecerle a su familia que han sido superlindos conmigo", comentó la influencer. Durante toda la entrevista Kenia mantuvo una actitud positiva y amorosa, con una gran sonrisa en la cara, echo que demuestra lo feliz que se encuentra con su actual pareja.

También aprovechó el momento para hablar sobre el más reciente proyecto de la cantante colombiana Karol G, quien acaba de estrenar su nuevo álbum titulado 'Tropiqueta'. "Ayer estaba escuchando el álbum y le gustó la historia que subí, me dijo que me mandaba un saludo y que gracias por apoyar, entonces le mandamos un besote enorme. Y me encantó su disco, es increíble, me encanta el concepto con el que viene, me parece un artista fenomenal (…) Es una artista global, increíble. Me encantaría trabajar con ella en el futuro", dijo.

Con quien a ya expresado de manera pública que le encantaría hacer en algún momento una colaboración juntas. Además de también tocó otros temas más personales, como su reciente visita a Casa Frida, lugar que se usa como un apoyo a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Por lo que compartió una experiencia que vivió ahí y que le tocó el alma. "Ay, estuvo increíble, de verdad, creo que fue una experiencia superlinda compartir, escuchar las historias, no sé, me llenó el corazón y ojalá tengamos la oportunidad, mi equipo, mi disquera de seguir apoyando estas causas". externó.

Kenia Os habla sobre su visita a Casa Frida/ Créditos: Instagram

Por último, sobre su vínculo con el colectivo, la famosa fue enfática al reconocer la importancia que tienen en su trayectoria artística. "Ellos me han dado todo, todo en mi carrera, son la comunidad que más me ha abrazado, que más me ha dado, sobre todo en mi carrera, y estoy muy feliz de sentirme abrazada por ellos, de también apoyar en lo que yo pueda, de compartir su mensaje, su historia", destacó. Por lo que deja en claro el valor que tienen para ella.

Fuente: Tribuna/ Agencia México