Lupita D'Alessio ruge contra Bobo Producciones; Renuncia y exhibe sus faltas de respeto

Ciudad de México.- La reconocida 'Leona Dormida' y querida cantante mexicana, Lupita D'Alessio, acaba de demostrar porque se le ve como una leona, pues rugió en contra de Bobo Producciones, debido a que recientemente ha externado sus ganas de renunciar a su contrato y no va a presentarse en sus shows pactados, debido a que no le parecen unos manejos de agenda y exhibió sus faltas de respeto. En el pasado, el cantante, Ari Borovoy, ya ha enfrentado polémicas de esta índole con su empresa.

El próximo sábado 28 de junio, a más de un mes de haberse presentado con gran éxito en el Zócalo de la Ciudad de México, la reconocida intérprete de éxitos como Mentiras y Mudanzas, se suponía que se presentaría en el Gimnasio Nido del Halcón UV, ubicado en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, con el video que compartió a través de su cuenta de Instagram, quejándose de la empresa que pactó la fecha, dejó en claro que era posible que no llegaría.

La madre de Ernesto D'Alessio, muy molesta dejó en claro que ella quería dejar en claro que los encargados de la logística no planearon bien las cosas y no le tienen transporte aún, tampoco le han dado datos importantes, por lo que no cree que vaya a presentarse: "Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya. No sé".

Para la creadora de temas como Que Ganas de No Verte Nunca Más, esto es una completa falta de respeto a su persona, y es algo que no piensa soportar, destacando que mediante este video hace constar al exintegrante de OV7 la situación para que tome cartas en el asunto de inmediato: "Yo esto lo comunico para el empresario, que yo no soy la responsable sino Bobo Producciones con quien hizo el trato y las faltas de respeto a mi persona, eso no lo voy a permitir".

Finalmente, destacó que ella no le echa la culpa a Borovoy de estos errores, pero como artista no quiere trabajar con gente que no son profesionales y le faltan al respeto a su trayectoria no teniendo preparado lo que deberían de hablar planeado desde un inicio: "Yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente, sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco, desafortunadamente, entonces yo les mando un abrazo y así están las cosas". Hasta el momento, Ari no ha respondido al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui