Mariana Seoane responde contundente a Susana Zabaleta tras llamarla "pend..." en concierto

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Mariana Seoane, al ser captada por la prensa, no dudó en atenderlos y con toda calma dio una muy contundente respuesta a su colega, la también actriz e intérprete mexicana, Susana Zabaleta, después de que en un concierto la llamó "pend..." y también se burló del cuerpo de Belinda. Seoane dejó en claro que ella está en paz con ella misma y no se ofende por lo dicho de la exactriz de Spamalot.

Hace más de un mes, el nombre de Mariana estuvo en el centro del escándalo, cuando en una entrevista pasaron que dijo que ella no era como Susana y no mantenía a un hombre, haciendo referencia a Ricardo Pérez, uno de los creadores del podcast de comedia, La Cotorrisa, que pese a ser 30 años menor, tiene más de un año de relación con Zabaleta. Después de esto, la tenor dijo que Pérez ganaba más que ella y le daba flojera ese tipo de ataques ochenteros, mientras que Seoane alega que los reporteros editaron la entrevista y no se ve como ellos le preguntan sobre mantener a parejas como su colega.

Aunque todo parecía que ya había quedado en el pasado, la actriz de Fuego en la Sangre, en su más reciente concierto, tachó de "pend..." a Mariana y se burló de la exactriz de Televisa y sus operaciones. Ante esto, la denominada 'Niña Mala', dejó en claro que le parecía exagerado la actitud de Susana en ese concierto, destacando que ella ha actuado de forma madura y aceptó su error y ya pidió disculpas: "A lo mejor no vio mi disculpa, quizá no la vio. Me parece raro que una mujer con tanta experiencia haya tenido este adjetivo tan burdo hacia mi persona cuando yo pedí una disculpa".

Con una sonrisa y toda calma, la actriz de En Tierras de Esperanza, declaró que a ella ya no le interesa estar en una guerra de dimes y diretes, por lo que pide a Susana que ya mejor se unan a cantar y dejen todo el chisme de lado, agregando que ella por su parte, no se siente ofendida por el insulto de la intérprete de Kinki en su contra: "Ya mejor sentémonos, cantemos juntas y se acabó el mitote. Si yo me sintiera pendeja, me hubiera ofendido, pero en realidad dije: 'mira, me mencionó en su show, soy importante'".

"Y cuando uno se equivoca y pide perdón, hay que tener hidalguía y hay que tener nobleza para hacerlo, yo lo hice. Cada quien también habla de lo que trae en su corazón. Entonces yo me voy muy feliz", agregó.

Finalmente, la intérprete de Mermelada y Una de Dos, declaró con gran sentido del humor que ella se sintió alagada al ser llamada "pend...", pues al ser su madre argentina, lo toma por el lado de que en dicho país, a los jóvenes se les dice de auqella manera y por eso con gusto acepta el adjetivo, haciendo alusión a que la llamó jovencita: "Mi mamá era argentina, y pend... o pend... en Argentina se les dice a los chamacos, a los jovencitos, a los niños. Entonces, claro que soy una pend...".

Fuente: Tribuna de Yaqui