Martha Higareda será madre: Tras cirugía, anuncia embarazo con ex de 'La Chica del Clima'

Ciudad de México.- La polémica actriz mexicana, Martha Higareda y el autor y conferencista estadounidense, Lewis Howes, que es mayormente conocido por su exrelación con 'La Chica del Clima' del programa Hoy, Yanet García, acaban de anunciar su embarazo. La noticia, revelada en exclusiva para la revista CARAS, marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas, construida sobre el amor, desafíos superados, como una delicada cirugía, y una fuerte conexión espiritual.

Su historia comenzó en 2021, cuando coincidieron en un evento de desarrollo personal en Los Ángeles: "Desde que nos conocimos, las conversaciones que tuvimos fueron las que mucha gente trata de evitar al principio", contó Martha. "Lewis y yo nos fuimos directamente a hablar de las cosas que nos importan en la vida: los valores, mentalidad, espiritualidad y estilo de vida". Por este motivo es que se cree que Howes le sería infiel a García con la exactriz de Televisa.

Lewis, por su parte, fue honesto desde el principio: "Él sabía que iba a tener hijos, pero que no había confiado en ninguna mujer antes como para pensar 'con ella sí'". La actriz de Amores Duele añadió: "A mí me pasó algo parecido. Antes me daba miedo tener hijos con alguien porque no confiaba 100 por ciento en que serían ellos mi pareja y el padre de mis hijos… no fue sino hasta que tuve la experiencia de estar con Lewis que dije: 'con él sí".

Después de dos años de relación, Lewis le pidió matrimonio en septiembre de 2023 durante una conferencia en Ohio, "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó de rodillas en el escenario. "¡Sí!", respondió ella, visiblemente conmovida. La ceremonia se llevó a cabo el 8 de febrero de 2025 en Playa del Carmen, Quintana Roo. En Instagram celebraron su unión con este mensaje: "Desde nuestra libertad y alegría nos hicimos marido y mujer. Amor, fe, aceptación, alegría, amabilidad, curiosidad, crecimiento, son solo algunos de los valores que traemos a nuestro matrimonio. Con Dios al centro de nuestra unión".

La pareja deseaba tener una familia desde el inicio, pero el trayecto no fue sencillo: "Lo estábamos buscando. De hecho, me sometí a una cirugía el año pasado donde me removieron miomas, abriendo espacio en mi cuerpo para que pudiera tener bebés. Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos". El momento en que confirmaron el embarazo fue profundamente emotivo: "Hicimos un test en casa… pero no estábamos seguros. No fue sino hasta que me hice el test de sangre que nuestro doctor, el doctor Barroso, nos confirmó que estábamos esperando bebé".

Lewis tenía seguridad todo el tiempo de que iba a estar embarazada, entonces cuando escuchó la confirmación del equipo de doctores, sonrió y dijo 'ya lo sabía'. Yo me puse a llorar de felicidad y Lewis me apapachaba. Fue súper emotivo. Lloré de alegría y agradecimiento. Y sentí una felicidad y amor profundo inexplicable", agregó la actriz.

Lewis compartió su emoción por la llegada del bebé: "Estoy muy emocionado de que vamos a tener un bebé. Amo a Martha, amo México y su cultura. Va a ser muy bonito darle la bienvenida a este nuevo integrante de la familia aquí en Los Ángeles". Martha, por su parte, reflexionó: "Nuestros corazones se sienten tan felices. Estoy muy agradecida por todo el trabajo interno que has hecho, Lewis, y todo el trabajo que hemos hecho individualmente y juntos. Cada paso que tomamos viene de la libertad, la claridad, la paz y el amor, la congruencia y tanto amor y alegría".

Si hubiera dejado que Dios escogiera al hombre para mí en vez de yo buscar y forzar y adaptarme, probablemente te hubiera conocido antes. Y al mismo tiempo estoy tan agradecida por tu pasado, las lecciones que aprendiste y que yo aprendí y nuestras historias antes de conocernos. Dios solo nos estaba preparando para estar juntos", externó Martha.

Antes de su relación, Martha tuvo vínculos sentimentales con Cory Brusseau y David Korins. Lewis, por su parte, estuvo en una relación con Yanet García. Sin embargo, ambos coinciden en que su historia juntos es completamente diferente. Martha Higareda es una de las actrices más populares de México. Desde su debut en Amarte duele, ha protagonizado películas como No manches, Frida, Te presento a Laura y Cásese quien pueda, y ha trabajado en Hollywood en producciones como Altered Carbon y Queen of the South.

Lewis Howes, exjugador profesional de fútbol americano, es autor de los bestsellers The School of Greatness y The Mask of Masculinity. Su pódcast, también titulado The School of Greatness, es uno de los más escuchados en el ámbito del crecimiento personal.

