Nuja Amar envía contundente mensaje a Sandra Itzel tras demanda contra Adrián Di Monte

Ciudad de México.- La prometida de Adrián Di Monte, que no pertenece al mundo del espectáculo, Nuja Amar, recientemente brindó una entrevista para TV Notas, en la que no tuvo reparo al momento de enviarle contundente mensaje a la actriz y cantante mexicana, Sandra Itzel, después de que se confirmara que interpuso una nueva demanda por violencia en contra del galán de Televisa, tras su fiesta de compromiso.

La intérprete del tema Gato, mediante una entrevista en exclusiva para el programa de Sale el Sol, Sandra declaró que el tema con Adrián estaba en el pasado y no hablaría de él, pero, confesó que interpuso una nueva demanda en contra del exparticipante de Reto 4 Elementos, con cargos totalmente diferentes a los expuestos en el pasado, señalando que es algo que se debe de hacer cuando sé es buena ciudadana, aunque no quiso ahondar en detalles ni dejó en claro que pasó, solo que era un "asunto muy delicado".

Ahora, después de que Adrián y Nuja confirmaran que se comprometieron y serán padres a través de fertilización in vitro, ha negado rotundamente lo dicho por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, con respecto a que Di Monte es agresivo, y que ella siempre supo de quién se trataba él, destacando que con ella sí ha sido un caballero por completo: "No hay porqué estar juzgando por cosas que la verdad a mi no me tocaron. Solo puedo hablar de la persona que es él conmigo, es lo que me consta, lo que vivo. Yo vivo con un gran ser humano, con alguien que me ama, me adora, me pone en un pedestal, me trata como una Diosa".

Él siempre es el primero en decirme, 'Vamos, tú puedes, levántate, eres hermosa, eres divina'. Siempre me está tirando flores, siempre me está haciendo sentir bien, entonces eso es lo importante. Confianza, comunicación y mucho amor y respeto", agregó.

Dejando de lado el tema de Sandra, Nuja declaró que sí se atrevería a hacer un reality en pareja con Adrián, como Inseparables o Secretos de Parejas, de Canela TV, afirmando que aunque ella no es famosa, ama a Adrián y lo acepta con todo el paquete, incluso su fama y trabajo: "Cuando amas aceptas todo el paquete completo, no estás condicionando 'en esto sí, pero en esto no', entonces pues sí, si él quiere y a él le gustaría, yo siempre voy a estar".

Finalmente, el reconocido galán de realitys, declaró que sí desean convertirse en padres juntos, pero que primero quieren llegar al altar y disfrutarse mutuamente antes de que lleguen los bebés, destacando que además de todo, no quieren llenarse de bebés y que se les pase el tiempo en solo ser padres: "Le digo, 'amor, yo te quiero disfrutar, te conocí a mis treintas, quiero disfrutarte, no quiero que te vayas en puro chamaco'".

