Sergio Mayer advierte a Natalia Subtil que procederá legalmente para ver a su nieta Mila

Ciudad de México.- El actor y exdiputado Sergio Mayer, exhortó a la cantante brasileña y modelo Natália Subtil a actuar con madurez y priorizar la estabilidad de la menor ante la negativa de permitirle a su hijo Sergio Mayer Mori la convivencia con su hija Mila

“Yo le pido prudencia, inteligencia, que entienda que tiene que pensar en el bienestar de mi nieta. La relación que debe tener con su padre en este momento es muy importante, con el abuelo también”, expresó Mayer con evidente preocupación a las cámaras del programa 'Todo para la mujer' de telefórmula.

El también productor fue enfático al señalar que su intención no es llegar a instancias legales, sino buscar una alternativa pacífica y basada en el diálogo. Por ello, hizo la propuesta directa a Natália de buscar una mediación bajo una conciliación no oficial para no entrar en un tema de litigio, sino llegar a un acuerdo en beneficio de la menor.

Sergio Mayer pretende llegar a una conciliacion para convivir con su nieta

Mayer insistió en que su objetivo es preservar el vínculo emocional y familiar que la pequeña debe mantener tanto con su padre como con sus abuelos, por lo que le recomendó buscar un abogado quien puede asesorarla y decirle si están en lo correcto ellos y poder resolver el conflicto de manera privada.

Reiteró su deseo de no involucrar a las autoridades, ya que no pretende que se complique aún más el entorno emocional de su consanguínea, pero en caso de no llegar a un acuerdo actuará legalmente para alcanzar una solución por encima de las diferencias entre adultos.

Entre dimes y diretes sobre los problemas que Mayer Mori vive para tener una convivencia con la menor, la reciente celebración del ‘Día del Padre’ desencadenó lo que podría convertirse en un problema legal, al no permitirle pasar el día del padre con su primogénita, situación que vive desde hace diez años para poder convivir con ella y que su padre Sergio Mayer pueda ver a su nieta.

