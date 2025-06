VIDEO: Ángela Aguilar armaría escena de celos a Nodal en concierto; exhiben 'agresión'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Ángela Aguilar está dando mucho de que hablar, debido a que en redes sociales se ha expuesto video en el que agredería a su actual esposo, el famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, pues durante su más reciente concierto en Jalisco, no le parecería un comentario a las asistentes femeninas y le habría armado escena de celos muy discreta pero firme, que acabaría con tremendo pellizcón.

Como parte de su gira musical, Pa'l Cora, Nodal ha estado viajando por Estados Unidos, la República Mexicana y otras partes de Latinoamérica, a los cuales la hija de Pepe Aguilar ha tratado de asistir en su mayoría, alegando que toma como ejemplo el matrimonio de sus padres, en el que ambos tratan de siempre estar para el otro y no permitir que los compromisos laborales los separen y así tener un matrimonio largo y feliz.

Pero, tal parece que esto no sería lo mejor para el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, pues hace un par de horas en un post de Instagram de la página, La Camaleona, compartieron un video de la pareja en el concierto que brindó Nodal en Jalisco, y en el que apareció Ángela para cantar a dueto su conocido tema, Dime Cómo Quieres. Según la percepción de la administradora de la cuenta, a la joven no le gustaría la frase que gritó su esposo y lo habría pellizcado para ponerle un alto.

Ángela y Nodal en concierto de junio del 2024. Internet

En el video, el creador de Adiós Amor, en medio de la pausa musical del tema antes mencionado gritó "ay angelitas, ¿porqué son tan coquetas Jalisco?", mientras que caminaba hacía otra parte del escenario, a la que lo siguió la intérprete de Gotitas Saladas, y de la nada, tras pasarle la mano por su espalda, de estar sonriendo, Nodal puso cara de susto. Esto es lo que para la administradora de la cuenta, diga que fue su manera en que le puso un estate quieto y le dio un pellizco para que no hiciera ese tipo de comentarios.

Como era de esperarse, los comentarios en dicho post no se hicieron esperar, y como es costumbre, en estos se burlan del intérprete de Botella Tras Botella, declarando que eso y más se merecía por su pasado, mientras que otros aseguraron que ya estaba muy cerca el matrimonio de los jóvenes, pues así se veía de harto de Belinda y de Cazzu antes de salir a anunciar sus respectivas separaciones.

Recordemos que así de harto se veía de Beli y Cazzu, ya no tarda en tronar".

La tachuela maltratada, me encantan los finales felices".

A pero para sus fan ellos esta super enamorados y estas feliz por según se casan por la iglesia en diciembre".

¡Se te borró la sonrisa..!".

Ángela haría escena de celos a Nodal. Instagram @La_Camaleona_897

