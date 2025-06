Actor de Televisa tomó drástica medida para salvar su vida al ser asaltado con pistola

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y exfutbolista nacionalizado mexicano, Silverio Rocchi, recientemente impactó al confesar que vivió momento de novela, ya que en medio de su desesperación, ahogado en el miedo, tomó drástica medida para evitar que le hicieran algo malo y salvar su vida, mientras que era víctima de un asalto con pistola en mano a plena luz del día en la Ciudad de México.

Después de una larga trayectoria en el campo de futbol y saltar a la TV en el reality Guerreros 2020, Silverio actualmente está comenzando su carrera en la actuación con la obra de teatro, Alta Traición, en la que se aborda el tema de la delincuencia organizada, como asaltos y sobre todo el secuestro, dando como mensaje que siempre se debe tener cuidado en quien se confía porque hasta los amigos pueden traicionar. En entrevista con TV Notas, revela que su persona y él tienen mucho en común y una de esas cosas es que fueron víctimas de la delincuencia.

El exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que hace unos años, mientras que circulaba por la venida Constituyentes de la Ciudad de México, en un semáforo, cuatro sujetos en motos, disfrazados de meseros de una app de comida, tras haberlo seguido por varias cuadras, lo hicieron descender durante un alta en el semáforo y lo llevaron de un banco a otro para retirar retirar dinero para rematar con una suma muy fuerte de dinero: "Gracias a Dios, no pasó a mayores. Es un momento muy complicado. Se te para el corazón. Solo quieres sobrevivir".

Ante esto, Silverio declaró que precisamente de eso habla la obra, de como todo puede pasar, como es que nadie hace nada pese a que sea a plena luz del día, como le pasó a él. De la misma manera, el exparticipante de La Islas: Desafío Grecia y Turquía, declaró que para asegurar su supervivencia tomó la drástica medida de llevarse bien con todos sus asaltantes: "Les hice plática. Les caí bien y todavía terminé pasándoles en ese entonces mi número de celular, porque me lo pidieron. Con el mayor cinismo, me dijeron: ‘Cuando tengas un evento, invítanos’. ¡Algo irreal!"

Al final me acompañaron a un cajero para que pudiera firmar y me dijeron: 'Apunta mi teléfono, bro, a ver si luego nos vemos'. Llegué a mi casa con toda la adrenalina a flor de piel. No podía dormir", agregó.