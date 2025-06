Actriz de la serie ‘Juego de las llaves’ abre su corazón y revela que tuvo cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anahí Allué, una actriz argentina especializada en teatro, reveló recientemente que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues fue diagnosticada con cáncer de mama. Esta situación derivó en diversos cambios importantes en su día a día, ya que, como se sabrá, esta enfermedad se caracteriza por el desarrollo de células anormales y, entre otros efectos, por la pérdida de cabello. Por ello, la famosa tomó una decisión complicada.

De acuerdo con TVNotas, la mujer de 43 años, que radica desde hace tiempo en México, fue diagnosticada con este padecimiento y tuvo que iniciar un tratamiento que, afortunadamente, según sus propias palabras, ya está por llegar a su fin y con buenos resultados. Además, la también docente contó que, a pesar de todo, no ha dejado los escenarios ni un solo día, pues precisamente fue captada por el medio en un evento reciente.

Es así que la ganadora del premio a Mejor Actriz de Comedia (ATP en 2004) apareció rapada durante una presentación de la obra Cabaret. De hecho, la artista, mejor conocida por su interpretación de Amelia en la serie El Juego de las Llaves, habló de las razones por las que decidió deshacerse por completo de su cabello. Al parecer, ya estaba cansada de usar peluca, lo que la hacía sentirse ajena a sí misma.

Foto de TV Notas

Por su parte, señaló que continuar trabajando fue una de las recomendaciones que le dio su médico, ya que ella le comentó que era actriz y no deseaba estar postrada durante todo el proceso: “Soy actriz, no me tires en una cama. Vamos a equilibrar el tratamiento para que pueda dar todas las funciones, porque me matas si no estoy en el escenario. Gracias, doctor Cano”, afirmó la originaria de Buenos Aires.

Finalmente, comentó que está recibiendo su tratamiento en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) y que el pasado 2 de junio tocó la campana como símbolo de haber concluido su última quimioterapia. Asimismo, Anahí aseguró que tiene muchos proyectos en puerta, ya que le gustaría, en sus propias palabras, “morir en un escenario”. A su vez, dejó claro que entre sus planes a futuro está crear conciencia sobre el cáncer y apoyar a otras mujeres que atraviesan esta lucha.

Fuente: Tribuna