Adiós Erik Rubín: Captan a Andrea Legarreta con hombre casado en plena cita; así reaccionó

Ciudad de México.- En horas recientes el nombre de Andrea Legarreta apareció en todos los titulares de la prensa debido a que se reveló que presuntamente se dio una nueva oportunidad en el amor, luego de que la semana pasada confesara los motivos de su separación de Erik Rubín. Fue en el canal de YouTube KadriPaparazzi donde se compartieron las fotografías en las que la conductora aparece muy bien acompañada de un misterioso galán.

'El Chakal', conductor del mencionado canal, aseguró que Andrea y esta persona pasaron varias horas juntos en una conocida plaza comercial ubicada al sur de la CDMX: "Se le veía feliz, carcajeándose a pierna suelta con este caballero... Andrea se la estaba pasando como quinceañera enamorada". KadriPaparazzi también señaló que sus informantes alcanzaron a escuchar que el hombre invitó a Andy a pasear un fin de semana a Valle de Bravo junto a sus hijas.

Se la pasó bomba, risa y risa, en esta romántica salida que duró de 4 a 5 horas".

'Kadri Paparazzi' filtró fotos del supuesto nuevo galán de Andrea Legarreta

Tras hacerse virales estas imágenes, este martes 24 de junio la prensa buscó a la presentadora estelar del programa Hoy para que les compartiera detalles de su nuevo romance pero su respuesta sorprendió a todos. Resulta que Andy descartó que este hombre sea algo más que solo su amigo y señaló que en realidad se trata de su compadre, quien fue padrino de su boda con el exintegrante de Timbiriche.

Es mi compadre, él incluso es uno de mis padrinos de boda, pero no, no, no, él está casado y tiene a sus hijitos", dijo en la entrada de Televisa.

De forma contundente, Legarreta se encargó de desestimar los rumores de que entre ella y su compadre se podría estar desarrollando un romance: "Él es mi compadre, nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos, nos estábamos poniendo al día, conozco a su esposa, sus hijos, no hay nada evidentemente, no, no, no se confundan, no hay ni un rasgo de cariño".

Y debido a que el paparazzi captó cuando el misterioso hombre le daba su chaqueta a Andrea, ella replicó: "En realidad no ando con nadie... muy amable me dijo: 'te presto tantito mi sudadera', pero fue un segundo porque yo luego, luego me fui". Finalmente, la también actriz volvió a reiterar que entre ellos no hay nada más que una amistad:

Nos decimos 'compaye' y 'comaye', adora a mis papás, yo adoro a su madre, hace poquito estuvimos platicando su esposa y yo, tenemos hijos de las mismas edades, de verdad nada qué ver", contó la conductora.

Fuente: Tribuna