Ángela Aguilar responde a los ataques en su contra y Karol Sevilla lanza comentarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como no es sorpresa para nadie, Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales ya que subió un video en su cuenta de TikTok en done hace referencia a todos los creadores de contenido y conductores que según ella considera han ganado la fama que tienen por hablar de su vida, entre los mencionados fueron los conductores, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante, Javier Ceriani, Verónica Gallardo, María Luisa Valdes Doria y Maryfer Centeno.

Cierto o no, lo que si es verdad es que la cantante del regional mexicano siempre da algo de que hablar y en su mayoría es atacada por los medios y las personas que la siguen, echo que ocasionó que no sea muy querida por el publico en general e incluso entre los mismo artistas del medio. En este caso la polémica se dirige hacia Karol Sevilla, pues en el ideo que Angela subió aparece. "Entrar a sus perfiles y ver que sus videos más vistos son donde la mencionan y por eso crecieron sus cuentas... se dice: GRACIAS", agregó.

Ángela se ve envuelta en polémica/ Créditos: Instagram

Tras los múltiples comentarios, la más pequeña de la familia Aguilar reaccionó a dichos comentarios y haciéndolo de una manera graciosa. Los video que se pueden encontrar sobre ellas dos son bastantes, ya que es algo que lleva ocurriendo hace ya algún tiempo, en donde la protagonista de Soy Luna lanza un par de comentarios. En cuanto a su respuesta por la reciente situación en realidad no dijo mucho. "Ya te critican por todo, pero Ángelita, ya cállate, ya mamita", comentó en una entrevista a los medios.

También agregó que las mujeres suelen encontrarse en constante critica, pero que también los hombres. Tales palabras no le fueron de mucha ayuda, por lo que a tan solo unas semanas después de su declaración, salió de nuevo a hablar, pero en esta ocasión para ofrecer de manera pública una disculpa. "Yo soy la más funable de todas las redes sociales y lo sé. Nunca lo hice con el afán de faltar al respecto y si lo hice, le pido disculpas. Lo hice en tono de broma, ya no me voy a meter más en temas sobre ella, yo nada más tengo un humor muy negro. No me arrepiento de lo que dije", expresó.

Aun que pareciera que todo terminó ahí no es así, ya que se a logrado apreciar en sus en vivos como la actriz imita alguna de las populares frases de la cantante. Por lo que resulta evidente que la relación entre ellas dos es un poco tensa. Dentro de las personas que fueron mencionadas en el video de Ángela también se pueden encontrar algunos influencers como: Dayane Chrissel, Eddy Nieblas, Silvana La Marciana, El Zorrito Youtubero, siendo solo Silvana quien contestó el video de la interprete de 'Dime cómo quieres'.

Fuente: Tribuna