¿Entra en pleito legal? Alejandro Sanz envía fuerte mensaje tras escándalo con Ivet Playà

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen español, Alejandro Sanz, continúa enfrentando los señalamientos de su exasistente y antigua fan, Ivet Playà, quien lo acusó de haber ejercido una supuesta manipulación emocional durante la relación que ambos sostuvieron. Por este motivo es que envió un fuerte mensaje en medio de todo este tremendo escándalo que ha enfrentado en las últimas semanas.

La reacción del intérprete se produjo después de la reciente entrevista que la joven ofreció al programa en Madrid, España, ¡De Viernes!, donde expuso públicamente su versión de los hechos vividos junto al artista. El autor de Corazón partió' recurrió a su canal oficial de WhatsApp para dirigirse directamente a sus seguidores y compartir su postura sobre la polémica que lo mantiene en el ojo del huracán.

El creador de temas como Bésame, al lado de Shakira, declaró que estaba feliz de poder formar parte de una comunidad tan linda como la de sus fans, y les agradece profundamente todo el apoyo, por lo que no piensa cancelar su día especial: "Ya es el día del Fam sanzero. A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bell@s conmigo. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin".

Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen palante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos. Nosotros sabemos, y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo", añadió.

En su escrito, el cantautor rechazó lo que considera una campaña de descrédito en su contra: "No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás". Tras recalcar que no tiene intención de guardar silencio ante lo que considera un intento deliberado de dañar su reputación. El intérprete de Desde Cuándo subrayó:

He pasado por momentos muy malos y, en esos momentos, he sido muy vulnerable. Pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un segundo de lo bello que hemos construido. Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay nada de lo nuestro que pueda ser estropeado por la maldad de nadie", agregó.

Asimismo, el artista concluyó: "Y por último. Las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir: lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día, mi familia bella". Aunque el intérprete evitó mencionar directamente a Ivet Playà, el texto deja entrever que responde a las declaraciones que la joven hizo en el programa de Telecinco, donde aseguró haber sufrido consecuencias emocionales derivadas de su vínculo con el músico.

Fuente: Tribuna del Yaqui