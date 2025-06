José Emilio Fernández Levy desmiente a Ana Bárbara y le manda un fuerte mensaje en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven aspirante a actor y presentador, José Emilio Fernández Levy, acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría y otros medios de comunicación, ante los que no tuvo reparo al desmentir las declaraciones de la famosa cantante mexicana, Ana Bárbara, con respecto al inicio de su pleito familiar. El hermano de María Levy sin pelos en la lengua, aprovechó para mandar un fuerte mensaje que conmocionó a todos.

Después de mantener el silencio por un par de años, la denominada 'Reina Grupera' finalmente rompió el silencio del porque existe esa guerra con el hijo de su ex, José María Fernández 'El Pirru' y la difunta Mariana Levy, asegurando que él quiso vender una nota después de que violó su confianza y la grabó sin su consentimiento para vender la nota: "Si la situación con Emilio está como está, es porque él fue a mi casa, me grabó a mí y trató de vender la nota y lejos de pedirme perdón, distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otro lado, y no, yo también soy humana y una madre dolida".

Ante esto, cuando medios de comunicación como TV Azteca, Televisa y muchos más, se encontraron con el joven, declaró que no ha parado de llorar y desde que vio la nota se siente muy mal, en especial por la manera en la que la intérprete de Fruta Prohibida se expresó sobre él: "He estado llorando todo el fin de semana, más porque (Ana Bárabra) dijo que lo que yo decía era una 'bola de estupideces', pero si yo estuviera diciendo una bola de estupideces, entonces su mamá y su hermano también (las dicen) y mucha más gente".

El nieto de la difunta Talina Fernández declaró que sí quiso vender una noticia sobre la cantante, pero que jamás fue y la grabó sin su consentimiento, destacando que los videos de los que habla son otros y los tienen otras personas, que se cree sería sus hermanos, como Pancho Ugalde, y si quiso hacer ese movimiento fue por desesperación: "Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo y, la razón por la que la intenté vender, era para comer, yo tenía 17 años, mi papá me había abandonado, no tenía a nadie, tenía la desesperación de comer y por eso lo hice".

No era nada malo, nada fuera de lo normal, y no hay ningún video que yo tenga, hay gente que sí tiene videos y tiene pruebas, pero yo no, yo jamás me metería a su casa a grabarla", agregó el joven.

José Emilio aclaró que la nota que quería vender era simplemente que se sentía abandonado por la creadora de Lo Busqué, que pensaba que ya no había cabida para él en su vida, y que si terminó hablando de Ángel Muñoz es porque quería ayudar a su hermano, por lo que dejó en claro que de eso jamás se arrepentirá: "No me voy a arrepentir de eso, porque es la verdad, porque yo necesitaba defender a mi hermano José María, que la estaba pasando horrible ahí mientras vivía con Ángel".

Finalmente, al cuestionarle si cree que pueda habar reconciliación con la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, declaró que sí, pero que ella también debe de buscarlo y no solo dejar que él le siga mandando los mensajes para limar sus asperezas: "Si ella dice que no juega con la maternidad, que me busque también ella, ¿porqué siempre tengo que ser yo la que dé los primeros pasos?". Tras esto, le envió un emotivo mensaje en el que afirma que la ama mucho: "Nada, decirle que la amo muchísimo, que siempre voy a tener en mente lo que hizo por mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui