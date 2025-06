Julián Gil cumple un sueño: Conoce a Messi en persona y decide tatuarse su firma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana, a través de sus redes sociales, el reconocido actor argentino Julián Elías Gil Beltrán compartió un conmovedor momento al conocer a uno de sus ídolos más grandes. Su fandom sabe muy bien que el hombre de 55 años es un gran admirador de Lionel Andrés Messi Cuccittini, considerado uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos gracias a su legado internacional en el deporte.

El instante que emocionó enormemente al intérprete de Carlos Ibarra en Por amar sin ley ocurrió mientras se encontraba en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, dentro del programa La Jugada del Verano TUDN de TelevisaUnivision. De hecho, su hija, Nicolle Gil, de 37 años —quien nació cuando el modelo tenía apenas 16—, le escribió un mensaje lleno de humor: “Ya sabemos que no has dormido desde ayer”, afirmó la joven.

Lo que sorprendió a los seguidores de Gil Beltrán fue que, justo en el Hard Rock Stadium de Miami, poco antes de que comenzara el partido entre el Inter de Miami y el Palmeiras de Brasil, el empresario, quien en ese momento portaba una camiseta personalizada con el nombre del futbolista, consiguió finalmente que Messi le plasmara su firma en el brazo. Este gesto dejó sorprendidos a ciertos internautas, ya que existe el riesgo de que la tinta se borre.

El actor decidió tatuarse la firma del futbolista

Como muestra de admiración eterna, el actor decidió convertir la rúbrica del astro argentino en un tatuaje que llevará para siempre en la piel. “Tenía un discurso mental preparado por años, un par de frases épicas… y cuando por fin lo tuve enfrente a Leo Messi, lo único que me salió fue: ‘¡Despacito pa’ que quede bien y no se me borre!’ Feliz cumple, GOAT. Gracias por tanto fútbol, tanta magia y por firmarme el brazo y el alma como un verdadero campeón”, escribió Gil junto al video publicado en su cuenta de Instagram.

El entusiasmo de Julián por el soccer es algo que tanto sus allegados como sus seguidores conocen muy bien. A lo largo del tiempo ha expresado abiertamente su pasión por este deporte y su profunda admiración por Messi, a quien ha seguido con emoción en cada etapa de su carrera. En cuanto a los comentarios, un notorio sector está impaciente por saber si, en efecto, ya se tatuó la firma de su ídolo.

Fuente: Tribuna/ Agencia México