Karol G habla de su futuro con Feid y lanza tierna confesión: “Me veo como abuela”

Ciudad de México.- Karol G compartió algunos de sus proyectos a futuro durante una reciente entrevista en El Show de Cristina. Obviamente, el más reciente es su nuevo álbum Tropicoqueta, el cual se estrenó este pasado 20 de junio. Sin embargo, la famosa compositora colombiana no solo habló de sus planes musicales, sino que también se animó a revelar detalles sobre su lado más íntimo y cómo se proyecta en los próximos años.

La icónica intérprete de Provenza aseguró que se imagina pasando el resto de su vida junto a Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid, con quien mantiene una relación sentimental y a quien precisamente le dedicó No puedo vivir sin él, uno de sus temas más recientes. De hecho, en el perfil oficial de TikTok del artista, incluso hay un video donde el cantante entona la letra de la canción y le añade un pequeño texto: “Yo aquí pensando que tampoco puedo vivir sin ella”.

Por su parte, al retomar las preguntas que le realizaron durante el programa de Univision, Karol G no tuvo reparo alguno en compartir que le ilusiona imaginarse no solo como madre, sino también como abuela. Y, por supuesto, esta imagen mental la proyecta junto al compositor y productor discográfico, quien, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no ha abordado públicamente el tema.

Karol G dice que tiene grandes planes

“¿Como abuela?, o sea, me habían preguntado como mamá, no me habían preguntado como abuela. No, la verdad yo creo que… Soy colombiana, familia tradicional colombiana, somos muy familiares, somos muy unidos, me veo. No sé en qué momento, no lo sé, pero me veo”, expresó con emoción. Acto seguido, platicó sobre cuántos descendientes le gustaría tener, aunque reconoció que ese número ha ido cambiando conforme su vida y prioridades evolucionan.

Finalmente, dejó en claro que al principio quería tener “casi un equipo de fútbol”, pero ahora considera que con uno o dos hijos es más que suficiente. Según Karol G, la sociedad está atravesando tantos retos y problemáticas que vale la pena reflexionar muy bien antes de traer más seres humanos al mundo. La celebridad también señaló que, antes de dar el paso hacia la maternidad, tiene varios objetivos profesionales que desea alcanzar.

