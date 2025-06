Laura Bozzo confiesa a Sergio Mayer que engañó con casos falsos en proyecto ¿de Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, acaba de estremecer a sus millones de fans, debido a que en una entrevista para Sergio Mayer, decidió ser sincera y confesó que por muchos años engañó al público con casos falsos en sus tan conocidos talk shows, donde se hizo famosa por su tan clásico grito "Qué pase el desgraciado", ¿acaso fue desde el inicio o solo en Televisa?

Laura llegó a México después de que en Telemundo se hizo todo un éxito su programa Laura En América, y poco a poco le llovieron oportunidades en empresas como la de San Ángel, donde realizó Laura Sin Censura. Por mucho tiempo, se dudó de la veracidad de estos casos, aunque Bozzo afirmaba con todo su ser que eran ciertos todos los que presentaban, ahora, todo ha cambiado y reveló que no es así.

Durante el podcast Políticamente imprudente, de Mayer, la peruana declaró que por desgracia, una vez que llegó a México, fue engañada y lo que comenzó como una trayectoria queriendo exponer maltratos a mujeres, buscar justicia y exponer el sufrimiento de miles, con buena intención de ayudar, de un momento a otro se volvió mentira, pues sus investigadores comenzaron a llevarle casos falsos y contratar a personas para que fingieran.

Bozzo, cuando el actor de La Fea Más Bella le cuestionó que si su programa era más show o realidad, destacó que en un inicio todos y cada uno eran reales, desde que comenzó en Perú, hasta los primeros años en México, afirmando que sacaban a las personas directamente de la comisaría, y sí se les platicaba para un pago y exageraran un poco las cosas, pero que sí eran verdad muchas de las difíciles historias que sacó a la luz, pero que después "Era complicado controlar a los investigadores", y sin darse cuenta metían casos falsos.

La expresentadora de Venga la Alegría le aseguró a Mayer que ella no sabía lo que hacían, pues confiaba ciegamente en que todo el equipo hacía su trabajo, por o que jamás sospechó nada, hasta que un día, uno de los hombres que se presentó al programa hizo declaraciones que no cuadraban y se cuestionó la veracidad de sus casos, y que investigando descubrió la cruda verdad, de que a ella le mintieron y a su vez le mintió al público. Sobre porque lo permitió, señaló que ya no podía hacer nada y el show seguía con gran éxito y no pudo pararlo, aunque intentó controlar un poco más para que fueran más los verdaderos que los falsos.

Fuente: Tribuna del Yaqui