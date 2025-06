Lleva 5 divorcios: Actriz de Televisa aparece al borde del llanto tras nueva ruptura amorosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas de Televisa, quien se ha divorciado en cinco ocasiones, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas se mostró totalmente vulnerable mientras hablaba de su nueva ruptura amorosa. Se trata de la mexicana Laura Flores, quien abrió su corazón al hablar sobre cómo enfrenta su reciente separación del periodista Lalo Salazar.

Pese a que Laura ha tenido cinco divorcios, Sergio Fachelli (1986-1989), Miguel Ángel Durán (1992), José Ramón Diez (1998-2007), Eduardo Fonseca (2013), y Matthew Flannery (2019-2023), el fin de su romance con el corresponsal de guerra la ha golpeado fuertemente. A través de una transmisión en vivo, la actriz de 61 años confesó que ha sido una etapa difícil, sin embargo, resaltó que ha estado rodeada del cariño y apoyo de grandes compañeras que han sido clave en su recuperación.

Hay unas cuantas amigas que me han llamado y que siento así como que respiro. Siento muy bonito, la verdad. Tengo que agradecer públicamente a Gina Varela, a Azela Robinson y a Yadhira Carrillo. ¡No manches!, han sido unos ángeles", expresó al borde del llanto.

Lejos de buscar culpables, Flores valoró profundamente el acompañamiento que le han dado sus amigas sin juicios. "Las cosas que me han dicho... no hablan mal de nada ni de nadie. De que: ‘Ay, que no le hagas, denúncialo’. No. Porque uno no necesita eso. No necesitas que te alimenten un sentimiento negativo, ni que te hagan enojar contra lo que te está haciendo daño", afirmó.

La actriz de novelas como Las hijas de la señora García explicó que lo más valioso que ha recibido en esta etapa son palabras que le permiten mirar hacia adentro y asumir su compromiso emocional. "Uno necesita que te hagan entender lo que te está pasando, y que te hagan responsable de lo que te está pasando. Tú misma. Entonces estoy en ese proceso. Y lo estoy llevando mejor. Ahora lo estoy llevando mejor", añadió con honestidad.

Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación sentimental

Sobre cómo comenzó su crisis personal, Laura expuso que todo explotó a partir de un problema de salud que generó confusión y miedo. "Lo triste de esto es que cuando uno tiene estos episodios… todo empezó porque me estaba sintiendo mal. Se me bajó el azúcar. Entonces el miedo, el susto, la contradicción, el no saber qué hacer, eso detonó una confusión que nos llevó a donde estamos ahora. Absurdamente", agregó.

Finalmente, Flores dejó un mensaje empático a quienes respaldan a sus seres queridos en momentos difíciles: "Cuando alguien te cuente lo que le está pasando… no permitas que esa persona reciba cosas negativas, porque eso no ayuda en nada. Tú necesitas alimentar sentimientos positivos". Cabe resaltar que Lalo ha sido más discreto y ha preferido no hablar del tema de forma pública.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento