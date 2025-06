Luto en la música: Muere artista Ana Bárbara; la cantante comparte VIDEO con fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por desgracia el mundo de la música se acaba de vestir de un triste luto, pues se ha informado que murió la artista Ana Bárbara, causando una gran conmoción en redes sociales, al pensarse que se trata de la cantante mexicana, pero, la propia intérprete de Me Haces Tanta Falta, salió a aclarar la situación al compartir un video en sus cuentas, con un muy fuerte mensaje para acabar con las especulaciones.

Desgraciadamente, la denominada 'Reina Grupera', desde hace un par de años que se encuentra pasando por momentos muy complicados que la tienen en el torbellino del huracán, pues entre las acusaciones de su padre Antero Ugalde, de mandarlo a golpear, y las declaraciones de José Emilio Fernández Levy en contra de su prometido, Ángel Muñoz, de violentar a sus hijos y a ella solo usarla por su dinero.

Ahora, su nombre acaparó tendencias y titulares por el anuncio de su muerte, sin embargo, por fortuna para la creadora de Fruta Prohibida, el que ella haya perdido la vida y que en X, anteriormente conocido como Twitter, se lamento esto, es completamente falso, pues ella está viva y sana, pero no se puede decir eso de la artista brasileña que lleva el mismo nombre que la cantante grupera. Al ser cantante e influencer en Brasil, la noticia del fallecimiento de la joven fue compartida en varios medios, y por el nombre, muchos se confundieron y se viralizó la noticia.

Por esta situación, la intérprete de Lo Busqué, salió a aclarar esta tan lamentable situación con un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece desde su hogar en Miami, enviando condolencia a la familia y seres cercanos de Ana Bárbara, calificando su deceso como una pena y una tragedia, pero que como siempre, los medios manipularon todo para que se creara la confusión que ahora ella debe de aclarar por respeto a todas las partes.

El día de ayer se difundió una noticia que, a mi parecer y al de mucha gente, fue manipulada. Falleció una chica de nombre Ana Bárbara, influencer. Es una tragedia. Aprovecho para enviar mis condolencias a su familia, a su pareja y a todos los que sienten el dolor de su partida", mencionó.

Finalmente, la exjurado de La Academia, señaló que si hace el video, es para demostrar que ella está viva y está sana, que sus fans no deben de preocuparse ni sus familiares, lamentando no solo la partida de la joven brasileña, sino que se manipule la información que llevan a esta situaciones: "Pero quiero decirles que yo, para quienes me han preguntado, estoy bien de salud. La manipulación de las noticias siempre es algo con lo que juegan, y es muy lamentable. Yo los abrazo y les mando besos robados a todos. Gracias por estar al pendiente de mí".

