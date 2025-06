Marcela Mistral deja a Poncho de Nigris tras confirmarse crisis matrimonial e infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Poncho de Nigris sí está perdiendo a su familia, ya que después de que él mismo confirmara su crisis matrimonial, y que comenzaran a circular rumores de una infidelidad, su esposa, la cantante y presentadora regiomontana, Marcela Mistral, acaba de compartir en sus redes sociales que va a dejar al actor de Televisa, y que se llevaba a sus hijos con ella, pese a la hospitalización de urgencia del influencer.

Fue mediante una entrevista para La Mesa Caliente, programa de Telemundo, en el que Poncho confesó que su matrimonio con Marcela pasaba por una crisis a causa de cosas que sucedieron en el reality show, Secretos de Parejas, afirmando que sí ha sido un momento emocionalmente muy complicado: "Ya traemos broncas matrimoniales, y lo digo sinceramente porque es la verdad, ha habido broncas, cambios de actitudes de las dos personas. Una cosa es hacer el show, pero ya verlo, sí afecta emocionalmente".

Aunque al inicio muchos lamentaron lo que pasaban, otros se dieron a la tarea de investigar que pudo pasar en el programa que los pusiera tan en riesgo del divorcio, y salió a la luz que supuestamente el problema sería porque el exhabitante de La Casa de los Famosos México, le fue infiel a Mistral, durante las grabaciones de dicho proyecto con la joven actriz de melodramas, Sury Sadai, destacando declaraciones de Poncho en el que le sugiera a la esposa de Bernardo Flores que si no estuvieran casados ya se habrían besado, a lo que ella respondió que sí, mientras que otros de sus colegas le pedían respeto para sus parejas.

Ahora, tras esta situación, mediante un live en su cuenta de TikTok, Poncho acaba de salir a revelar que en efecto, está viviendo una crisis con la intérprete de No Sirvo Para Estar Sin Ti, pero que estaba seguro que todo iba a solucionarse y como personas adultas aceptaran sus cambios y volverán a unirse emocionalmente: "Crisis matrimoniales sí hay. ¿Se van a resolver? Es lo más probable, sí. Es normal, porque todas las parejas tienen. Vas cambiando como persona. Vas creciendo y no te gustan algunas cosas a tu pareja ni a ti, y así pasa, y es normal, y se tienen que decir para que afiance o volamos".

El exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que por el bien de los tres hijos que tienen en común es lo que los llevará a tener esa conversación en paz y calma, con madurez, para poder sanar heridas y volver a unirse como matrimonio, asegurando que él no podría vivir sin sus pequeños: "Tenemos algo muy valioso que son los hijos y no tenemos corazón para dejar solos a los niños. No tenemos corazón para eso. No podría yo vivir sin mis hijos. No podría estar viviendo sin ellos. Sería muy difícil la vida y sería muy triste y no me la pasaría bien".

Por otra parte, la intérprete de Déjalo, mediante su cuenta de Instagram compartió una foto en la que aparece abandonando el hogar que comparte con Poncho con varias maletas, revelando que se irá de viaje al lado de sus tres hijos en común, pese a que pocas horas antes, el intérprete de La Cobra reveló que se encontraba hospitalizado por una severa infección estomacal. Hasta el momento, Marcela no ha hablado nada de su crisis matrimonial ni si es que se va para estar lejos y pensar las cosas.

