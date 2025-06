Natalia Alcocer habla de su reconciliación con Adianez Hernández: “Siempre la voy apoyar”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer, la extraña problemática amorosa entre Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Larisa Mendizábal y Augusto Bravo no tiene para cuándo acabar, pues ahora Natalia Alcocer, amiga cercana de Adianez, sale en su defensa, esto con relación a las múltiples críticas de las que ha sido objeto la presentadora de televisión por supuestamente haberle sido infiel al intérprete de Mariano Sáenz en la telenovela Cuando seas mía.

No obstante, la también actriz fue entrevistada por el medio de TVNotas, a quienes les confesó que de hecho asistió al baby shower de su excompañera. Además, recalcó que ella no es nadie para juzgar a la modelo, por lo que dejó entrever que, por encima de todo, apoya a su colega: “Fui a su baby shower y me encanta. Yo no soy quién para juzgar. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”.

A su vez, reveló que hace un tiempo atrás tuvo una conversación seria con Hernández, donde hablaron un poco sobre la forma en que inició la relación con Augusto. De igual forma, la exintegrante de La Casa de los Famosos 2 afirmó que en su momento le dio “un jalón de orejas” a la mujer de 39 años; sin embargo, al final admitió que no hay nada mejor que ver a esa persona especial construir un futuro.

Adianez Hernández y Augusto Bravo

“La voy a apoyar como sea. Es que a todos nos encanta en Internet andar criticando, como si todos fuéramos perfectos, ¿verdad?”, aseguró la expareja de Juan José Chimal, quien, como te informamos en TRIBUNA, fue denunciado por violencia doméstica y abuso físico, mismos cargos que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, lo mantienen en prisión preventiva.

Finalmente, la exparticipante de Survivor México se refirió a todos esos malos comentarios que en última instancia ha recibido por seguir siendo amiga de Adianez Hernández, puesto que, cabe mencionar, en varias ocasiones se ha proclamado como feminista, algo que para muchas mujeres implica ser sorora con cualquier fémina que ha sido víctima de alguna acción, en este caso, infidelidad. Ante esto, Natalia respondió que ella no es “mamá” de Adianez, por lo que las decisiones son únicamente personales.

