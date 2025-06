Pedro Pascal protagoniza la nueva cinta de Marvel; causa controversia a los fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pedro Pascal se aventuró a interpretar el papel protagónico de Reed Richards mejor conocido como Mr. Fantástico, en el nuevo filme de The Fantastic Four: First Steps, de Marvel Studios. La fecha de lanzamiento para la pantalla grande será el próximo 25 de julio del 2025. En su personaje de puede ver un científico que cuenta con la habilidad de estirar a gran medida su cuerpo, pero a comparación de la entregas pasadas, en esta ocasión se le puede apreciar siendo padre.

También tiene que enfrentar el echo de que se acerca una amenaza intergaláctica. "Fue una contradicción fascinante", explicó Pascal. "Es la representación definitiva del pensamiento catastrófico. Una mente que puede prever peligros de forma matemática, pero que también es emocionalmente accesible", comentó. Pascal se sincero y hablo sobre las dudas que tenia en un inicio. "No desconfiaba del proyecto, ni del guion, ni de Matt Shakman. Dudaba de mí mismo. Me preguntaba si lograría ser convincente como astrofísico y padre de familia".

Se acerca la fecha de estreno/ Créditos: Facebook

Aun que se encontraba un poco indeciso sobre su decisión de interpretar el papel, decidió tomarlo y poner su fe ello. "Uno quiere hacer feliz a la gente, sobre todo cuando se trata de algo tan conocido y con expectativas claras. Pero también quieres mantenerte fiel a ti mismo para que el resultado sea lo mejor posible para quienes quieran dejarse llevar por esta historia". En cuanto a Matt Shakman el director, describe su personaje como alguien con una capacidad de inteligencia bastante elevada, incluso que cualquier otra persona en todo el planeta y lo compara como una combinación entre Steve Jobs, Albert Einstein y Robert Moses.

¿Cómo se conforma el elenco?

Unas de las distintivas de esta película es su nueva ambientación, pes se remonta a los años 60, lo cual resulta ser un gran giro en comparación a las otras cintas. En cuanto al elenco se pueden encontrar John Malkovich, Paul Walter Hauser y Natasha Lyonne, sin embargo, aun no se sabe sobre los personajes que van a interpretar, por otro lado, también participan:

Vanessa Kirby como Sue Storm como la Mujer Invisible.

Joseph Quinn como Johnny Storm como la Antorcha Humana.

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm La Mole.

Julia Garner como Silver Surfer

Ralph Ineson como Galactus.



En cuanto a la filmación, se llevó a cabo entre los meses de julio y noviembre del 2024 en Pinewood Studios de Londres, también formaron parte algunos lugares como Inglaterra y España, gracias a la gran producción se estima que se utilizó un presupuesto de más de 250 millones de dólares, dato que aun no es confirmado pero se hacen especulaciones. The Fantastic Four: First Steps representa el cuarto intento de adaptar a la familia más famosa de Marvel a la gran pantalla.

La historia comenzó con una versión no estrenada de 1994, seguida por las cintas de 2005 y 2007 dirigidas por Tim Story, que recaudaron más de 630 millones de dólares en conjunto. El reinicio de 2015, dirigido por Josh Trank, fracasó tanto en crítica como en taquilla, obteniendo solo 167 millones frente a un presupuesto de 120 millones. Nacido como José Pedro Balmaceda Pascal en Santiago de Chile en 1975, su familia se trasladó a Estados Unidos tras el régimen de Pinochet. Estudió actuación en la Orange County High School of the Arts y en la Tisch School of the Arts de la NYU.

Su carrera despegó con apariciones en The Good Wife, Game of Thrones (como Oberyn Martell), Narcos (como Javier Peña), The Mandalorian (Din Djarin) y The Last of Us (Joel Miller), por la cual recibió el premio SAG al Mejor Actor en Serie Dramática. Con una proyección inicial entre 125 y 155 millones de dólares en su primer fin de semana The Fantastic Four: First Steps no solo intenta rescatar a la franquicia, sino también posicionar a Pedro Pascal como figura esencial del nuevo MCU.

Fuente: Tribuna/ Agencia México