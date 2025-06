Pedro Pascal reitera críticas a la autora de ‘Harry Potter’ por comentarios transfóbicos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Pedro Pascal, uno de los actores más queridos de Hollywood dentro de la comunidad latina, arremetió hace dos meses contra la famosa escritora británica J.K. Rowling, luego de que la mujer de 59 años celebrara el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que dictaminó que las mujeres transgénero no serán legalmente reconocidas como mujeres. Para el actor originario de Chile, dicha postura no solo fue inapropiada, sino completamente ofensiva.

Es importante destacar que el intérprete de Joel Miller en la serie de HBO The Last of Us tiene una hermana llamada Lux Pascal, quien en 2021 se declaró abiertamente trans. La joven ha expresado su orgullo por las declaraciones que ha hecho su hermano en distintas ocasiones, como cuando calificó la postura de la autora de Harry Potter como: “comportamiento de mierda, horrible y lamentable, es exactamente así. Una conducta atroz de perdedora”.

Ahora, a través de una entrevista con la revista Vanity Fair, el reconocido contó que sí llegó a sentirse algo nervioso cuando sus declaraciones se hicieron virales, aunque también dejó claro que, más allá del miedo, para él siempre será más importante apoyar a Lux. Además, el también director volvió a emitir un fuerte comentario, esta vez señalando directamente a Rowling: “Los acosadores me dan asco”, en referencia a quienes, según él, atentan contra la identidad de las personas trans.

La escritora no ha respondido a Pedro

Por su parte, su otra hermana, Javiera Balmaceda, respaldó completamente las declaraciones de Pedro y añadió que él solo defendió la integridad de la más joven de los cuatro hermanos: “Y lo dijo como el hermano mayor de alguien que sentía que nuestra hermana pequeña no existía”. Es necesario recalcar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la guionista británica no ha respondido públicamente al actor chileno.

Finalmente, otros actores que también se han pronunciado en contra de la creadora del reconocido Trío Dorado son Bella Ramsey —curiosamente coprotagonista de Pascal en The Last of Us—, así como la actriz irlandesa Nicola Mary Tina Coughlan y Paapa Essiedu, conocido por su participación en la miniserie I May Destroy You. Todos ellos firmaron una carta en la que expresan su oposición a la sentencia emitida por la corte británica.

Fuente: Tribuna