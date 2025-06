Salió del clóset y no oculta su amor: Integrante de 'Hoy' estrena romance con productor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de salir del clóset con orgullo y a lo largo de los años dar visibilidad a la importante del amor propio y el respeto a los demás, ahora el reconocido integrante del programa Hoy y actor de melodramas, Lambda García, se encuentra feliz al no ocultar su amor, debido a que de nueva cuenta se dio una oportunidad en el amor y en reciente entrevista acaba de confirmar romance con productor de teatro.

En medio del proyecto que considera el más importante en su carrera, Juegos de Amor y Poder, pues su personaje interpreta a un hombre gay y tiene una pareja, Lambda en su reciente entrevista con TV Notas, acaba de revelar que tras un año de soltería, ya ha sanado su corazón y se encuentra en una relación amorosa con el productor de teatro, Daniel Delgado, con el cual ya hasta convive en familia. La revista los captó en una salida con la madre y hermana del actor.

Aunque la pareja no ha salido a hablar de su romance de manera abierta, el actor de La Reina Soy Yo, se acaba de abrir un poco de su relación para la revista, en la que se dijo sumamente contento, asegurando que tiene 24 años de conocerlo gracias a que amigos en común los presentaron, y que su flechazo se dio recientemente, pero tienen años compartiendo una historia muy bonita: "La vida siempre ha sido muy bonita conmigo. Primero me regaló su amistad y ahora se han dado las cosas de manera distinta. Disfrutamos el día a día. Lo que venga".

Sobre que fue lo que logró que Daniel pasara de ser su amigo a su pareja, el participante de Hoy Soy El Chef, declaró que es porque tienen muchos años conviviendo, y valora la paz y tranquilidad que le da, su sentido del humor, la manera en que platicaron de forma madura y físicamente le encanta todo. Sobre vivir juntos, asegura que quiere ir poco a poco: "Todo lo vamos viendo conforme va sucediendo. Si te creas expectativas de algo que podría llegar a pasar y no ocurre, viene el mad... más fuerte”.

De la misma manera, afirma que sí desea casarse, ya que él siempre ha sido de romantizar la idea del matrimonio, pero dejó en claro que no quiere hijos, al menos no por el momento, y prefiere por ahora disfrutar de sus gatos y perros, asegurando que a él se le hace demasiada responsabilidad un hijo, que es más exigente y es dejarse de lado uno para darlo todo a ese pequeño ser. Lambda reveló que de la misma manera que en romances pasados, su madre y hermana lo apoyan con esta relación: "Es que ya lo conocen desde hace 24 años. Cuando la familia sabe que estás feliz, ellos también lo están".

Finalmente, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que aunque es un gran productor y admira el trabajo de Daniel, no cree que vayan a trabajar juntos pronto, ya que no le gusta mezclar lo profesional con lo amoroso, destacando que aunque tiene el talento y puede haber la oportunidad, el prefiere ver como se dan las cosas y si se puede trabajar sin mezclar la relación no se niega, pero se debe de dar la oportunidad de manera genuina y orgánica: "No me gustaría que la gente dijera o dudara de mi talento por estar con alguien así. Por el momento no. Si se da, que se dé, y por qué no, producir a su lado".

