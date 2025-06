Tras comentario de Adrián Marcelo a Belinda, esto dijeron las conductoras de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adrian Marcelo, quien se ha visto en el ojo público más de una vez por comentarios que rayan o se entienden completamente como misóginos, tal fue el caso de su anterior participación en La Casa de los Famosos, así como el más reciente comentario a la española Belinda, a la cual llamó "prostituta de altísima gama", lo que ha desatado comentarios tanto en redes como en medios de comunicación como Sale el Sol.

En el programa de la mañana hablaron sobre la ofensa del conductor regiomontano a la actriz que se encuentra en medio de su éxito con su disco 'Indómita'; aunque según el propio Marcelo su intención era halagar a la cantante, las presentadoras del show transmitido por Imagen, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, reaccionaron al insulto en la publicación hecha en la plataforma X (antes Twitter).

Las reacciones de ambas conductoras condenan al de Monterrey de estar ejerciendo violencia de género, pues cabe recordar que los insultos son parte de la violencia verbal. La anterior participante del noticiero Despierta América mencionó que el youtuber pretendería colgarse del éxito de la actriz tras el estreno de la serie Mentiras; por otro lado, Vega-Biestro reafirmó que, aunque los fans del influencer digan que su contenido es comedia, lo que hace es violencia de género a costa de otras figuras públicas.

Además de mencionar que el arrepentimiento de Adrian Marcelo sería por el temor de perder sus cuentas, como ha pasado anteriormente, “No lo mantuvo porque le vino una denuncia masiva de los fans. Y sí, hoy por hoy estamos hablando de él porque sabe que Belinda está en la conversación, pero estamos hablando de él no porque nos interese su trabajo, sino porque no podemos dejar pasar que está violentando. Esto no es ser un influencer, y ojalá lo tenga claro”, afirmó.

Para finalizar, aclaró que no le teme a los comentarios de los seguidores del youtuber, con los que ya ha tenido debates en X por críticas que ha hecho hacia el supuesto influencer; por otro lado, Ana María Alvarado hizo el recordatorio de que para Marcelo todo se trata de dinero, pues, como se mencionó, no es la primera vez que se ve criticado por comentarios de esta índole.

Fuente: Tribuna