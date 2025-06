VIDEO: Emiliano Aguilar explica por qué no felicitó a Pepe Aguilar en el Día del Padre

Ciudad de México.- Para Emiliano Aguilar, la figura paterna se define por la presencia y no solo por la sangre. El hijo mayor de Pepe Aguilar rompió el silencio para explicar por qué su felicitaciones del Día del Padre fueron para su padrastro, Adrián Arce, y no para su padre biológico. Según las propias palabras del joven cantante, su padrastro lo ha acompañado "en las buenas y en las malas", desde que era niño.

Con sinceridad, el rapero confesó que, si bien el cariño por su famoso padre existe, su lealtad y reconocimiento son para quien siempre ha estdo a su lado. "Para mí, él es el que me ha ayudado", afirmó, refiriéndose a Arce. Ante las preguntas sobre la atención que Pepe presta a sus otros hijos, Emiliano marcó una clara distancia emocional, puntualizando que su vida no gira en torno a las decisiones de la familia Aguilar.

A mí, personalmente, me vale madre. No importa. Yo sigo haciendo lo mío y le sigo echando chingadazos. A mí me vale madre lo que hacen mis hermanos o lo que hace mi papá, ya no me importa, yo nada más hago lo mío", afirmó.