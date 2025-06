Ahogada en deudas: Tras rechazo en Televisa, exactriz de TV Azteca vive en cabaña y sin dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa primera actriz, quien ha trabajado en exitosas novelas de Televisa y TV Azteca, dejó sorprendidos a sus seguidores y fans al hacer una inesperada declaración en sus redes sociales sobre su estatus económico. Resulta que la reconocida intérprete, Elvira Monsell, se volvió a sincerar y contó las dificultades financieras que enfrenta luego de pasar años desempleada, pues ningún productor la quiere contratar.

¿Quién es Elvira Monsell?

La intérprete mexicana hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1977 cuando participó en el melodrama Humillados y ofendidos. Después se unió a otros como Soledad, Vivir enamorada, Guadalupe, La gloria y el infierno, La indomable y Amor en silencio. Posteriormente, Elvira probó suerte en la empresa del Ajusco sumándose a las telenovelas como Ni una vez más, Se busca un hombre, Secretos del alma y Pobre diabla.

Mientras que su última aparición en el Canal de Las Estrellas ocurrió en el año 2019, cuando participó en la novela Por amar sin ley. En tanto que se despidió de TV Azteca desde 2020 tras participar en la serie Desaparecida. En los últimos meses, la intérprete ha denunciado que nadie la contrata, pese a que se la lleva en castings para distintas producciones.

Elvira Monsell confesó serios problemas económicos

Elvira Monsell, ahogada en deudas

Doña Elvira, de 64 años, recientemente volvió a hablar de los problemas económicos que enfrenta a raíz de su prolongado desempleo: "Debo dinero. Mientras no tenga proyecto no puedo pagar mi deudas. Hago castings como loca. No me preguntes por qué no me quedo", declaró la famosa vía redes sociales. Asimismo, la actriz confesó que los productores la suelen rechazar porque no cuenta con millones de seguidores en redes.

Monsell admitió que llegó a pedir trabajo de lava trastes pues se encuentra desesperada porque el dinero que percibe al mes no le alcanza: "Estoy sin proyecto desde hace 6 años y medio. Ha sido muy complicado. De jubilación, la ANDA (Asociación Nacional de Actores) me da 3 mil 500 pesos mensuales y así es para cualquiera", dijo y comentó que la ANDI le da una ayuda de mil pesos al mes.

Desesperada por conseguir nuevos ingresos, intentó dar clases de teatro, tuvo una cabina de doblaje en su casa y hasta hizo ropa tejida, pero "nada se vendió". Actualmente, doña Elvira se encuentra viviendo en una cabaña, donde no paga renta, y las deudas continúan aumentando: "Es muy doloroso. Tienes que pedir prestado. Les digo: 'no sé cuándo te pueda pagar'. Confían en mí", relató la famosa actriz.

