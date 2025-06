Ana de la Reguera habla sobre su vida amorosa y revela su opinión sobre los inmigrantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las cosas que más caracteriza a la actriz Ana de la Reguera es su dulce encanto y espontaneidad, fue justo la manera con la que respondió un par de preguntas que se le hicieron, pues se le cuestionó sobre su actual estado sentimental, a lo que contentó con humor señalando la blusa que llevaba puesta en ese momento, la cual tenía un peculiar e interesante mensaje impreso. Se trataba de una palabra altisonante que hace hacia referencia a la poca preocupación que le genera el tema.

"Ah, todo muy bien, muchas gracias… Eso está muy tan… mira", agregó, señalando su prenda. Los cuestionamientos sobre su vida amorosa se dieron debido a que se corrieron rumores sobre supuestas relaciones románticas que tuvo, por lo que los curiosos no tardaron en sacar sus conclusiones y mantenerse al tanto. Ana, a pesar de las constante preguntas de la prensa, mantuvo siempre una actitud positiva y guardó en todo momento la compostura, sin embargo, nunca dio una respuesta directa por lo que no confirmó ni negó nada.

Como ya se sabe, la actriz radica en Los Ángeles, California, por lo que no se desaprovechó la ocasión para hablar sobre la fuerte problemática que existe en la actualidad en Estados Unidos; de manera muy abierta, Ana explicó que cuenta con dos pasaportes, dando a entender que tiene doble ciudadanía, mexicana y americana, por lo que hasta el momento no ha presentado algún tipo de dificultad para trasladarse. Sin embargo, no dejó atrás el hecho de que todo es incierto y aún con sus papeles en regla se podría llevar una desafortunada sorpresa.

La artista también expresó su empatía hacia quienes a diferencia de ella, no cuentan con un respaldo legal sólido. Reveló que conoce a varios colegas y amigos que han preferido mantenerse en casa por temor a ser expatriados. "La verdad es que hay tanta gente que ahora ni siquiera quiere salir a trabajar por miedo. Hay mucha gente que conozco, con los que tengo relaciones muy personales y cercanas, entonces pues sí es muy, muy difícil.", comentó.

Triste realidad que se vive en Estados Unidos/Créditos: Facebook

Aunque ella goza de estabilidad en este sentido, De la Reguera no es ajena al drama que viven miles de latinos en Estados Unidos. "Sí, conozco gente cercana a la que ya deportaron", confesó. Sin profundizar más en el asunto, la mexicana mostró no solo su lado humano, sino también su preocupación por un tema social que afecta a gran parte de la comunidad hispana en la nación norteamericana. Sin duda una situación bastante triste y delicada.

