Ángela Aguilar elige la violencia; así respondería a Joanna Vega-Biestro y fans: "Ladren"

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, al parecer ya no está dispuesta a callar y como el meme dice, eligió la violencia, debido a que en sus redes sociales al parecer no habría dudado al supuestamente responder contundentemente a la presentadora de espectáculos, Joanna Vega Biestro, y a todos sus fans que la atacan, con una poderosa frase: "Ladren per...".

Desde que confirmó su relación sentimental con el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, la menor de la dinastía Aguilar ha estado en el ojo del huracán, pues todo se ha vuelto un escándalo, pues se ha rumorado que el comienzo de este amor se hizo a costillas de destruir la familia que el sonorense creaba al lado de la argentina, Cazzu, con la cual tuvo a su primera hija, la menor de un año, Inti Nodal Cazzuchelli.

Aunque este último año decidió mantenerse lejos de los comentarios y evitaba responder a todo el hate que les caía por X, antes Twitter, o en Instagram, y solo buscó limpiar su imagen con entrevistas a medios estadounidenses, pero ahora, todo parece que cambiará, pues el fin de semana, la cantante comentó un "Se dice gracias", haciendo referencia a los medios de comunicación y con que deberían agradecerle por dar tanto de que hablar, dando alusión a que por ella tienen notas y siguen con trabajo.

Como era de esperarse, en varios medios replicaron la indirecta tan directa, y Joanna en vivo de Sale el Sol le respondió con un "de nada", y después una aclaratoria de que en el programa jamás se ha atacado a la hija de Pepe Aguilar, sino que solo se ha hablado de los hechos, de los memes que le hacen y por supuesto, de las declaraciones que ellos mismos han dado a medios, y han hablado tanto de lo bueno como de lo malo, destacando que cuando dijo que no debían de haberle dado el premio a Mujer del Año por su trayectoria en el regional, era porque consideraba que ese debe darse a artistas más experimentadas.

Ante estas declaraciones en Imagen TV, parece ser que Ángela sigue dispuesta a no dejarse, debido a que a través de sus historias en Instagram compartió una foto junto a dos de sus perritos pug, con la canción A Mis Enemigos de Valentín Elizalde, dejando que suene el fragmento en el que pide que se deje seguir ladrando a los perros porque es clara señal de que va avanzando. Aunque no hizo mención a nadie, se ha tomado como una clara respuesta a Joanna y a todos sus seguidores que la atacan sin piedad.

Ángela con sus historias responde al hate. Instagram @nelssiecarrillo

Fuente: Tribuna del Yaqui