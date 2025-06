Antonia Mayer Camil se pronuncia tras el pleito entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso hijo de Sergio Mayer y la talentosa actriz Bárbara Mori ha atravesado meses complicados debido a los constantes enfrentamientos con su expareja y madre de su hija, Natália Subtil, quien —como te hemos informado en TRIBUNA— asegura que el joven de 27 años no cumple con el pago de la pensión alimenticia de su primogénita, situación que para muchos internautas parece no tener fin.

Ahora, la hermana del músico, Antonia Mayer Camil, se animó a hablar sobre este conflicto que poco a poco se ha vuelto prácticamente un tema familiar, pues en diversas ocasiones hasta la propia intérprete de Rubí ha terminado involucrada. En cuanto a la joven de 18 años, aseguró ante las cámaras de Sale el Sol que su relación con su hermano es excelente y que no podría pedir una mejor.

La influencer también habló sobre el vínculo que mantiene con su sobrina, a quien definió como “una niña divina”. No obstante, admitió que actualmente no tiene mucho contacto con la pequeña. Sin entrar en detalles, evitó decir si esta distancia tiene alguna razón específica, es decir, si Natália estaría detrás de ello, ya que incluso el propio Sergio Mayer Mori ha declarado en ocasiones que no puede ver a su hija Mila.

Antonia Mayer Camil y su familia

“Mi relación con mi hermano es increíble, es la mejor relación de hermanos que tenemos, o sea, no podría pedir por algo mejor”, expresó con seguridad la hija mayor de Sergio Mayer e Issabela Camil. Al escuchar el nombre de Natália, la adolescente optó por no profundizar en polémicas: “Mi única opinión es que ya están viendo la clase de persona que es… y ahí me voy a quedar”, comentó tajante.

Finalmente, Mayer Camil reiteró su respaldo incondicional a Sergio Mayer Mori ante el complicado conflicto que enfrenta con la madre de su hija. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Subtil no ha respondido a las declaraciones de Antonia, aunque si llegara a hacerlo, en TRIBUNA te mantendremos informado, ya que todo parece indicar que este drama familiar aún está lejos de terminar

