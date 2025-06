Así fue el humillante comentario de Bazooka a Vanessa Huppenkothen por no poder embarazarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, los nombres de Vanessa Huppenkothen y Bazooka Joe se han mantenido en tendencia en redes sociales y medios de comunicación, debido a que se volvió viral un cruel comentario que hizo el locutor, debido a se enteró de las dificultades para embarazarse que ha tenido la famosa conductora, quien ya salió a hablar al respecto y envió un poderoso mensaje a otras mujeres que pasan por lo mismo.

Las declaraciones del también presentador de Televisa ocurrieron durante una participación en el programa de YouTube La Saga, con Adela Micha, donde Vanessa reveló que su mayor deseo era tener un hijo pero lastimosamente no lo podía conseguir: "Igual no pinta la pluma de tu marido", expresó el conductor tratando de tomar el tema con humor, sin embargo, generó incomodidad tanto en redes sociales como entre las personas que se identifican con la situación de Vanessa.

No, él está bien", dijo la presentadora deportiva, quien explicó que son sus problemas de salud los que le impiden ser madre.

Mientras los comentarios de Bazooka siguen causando eco en redes, hace poco Vanessa habló al respecto y señaló que no tiene ningún tipo de rencor hacia el famoso: "Es un tema delicado, importante, sensible para mí y para muchas mujeres. A veces no sabemos cómo tomarlo. No es una broma, pero traté de tomarlo lo más calmada posible", expresó.

Huppenkothen reconoció el impacto emocional que pueden tener estas palabras, pero aseguró que no cree que lo haya dicho con mala intención: "Es una gran persona, sé que no lo hizo con ningún tipo de maldad". Además, la también modelo manifestó que la observación de Bazooka Joe abrió una puerta de acompañamiento con otras damas que atraviesan por procesos similares.

A partir de eso hubo muchas mujeres que están en la misma situación que yo. Me da gusto que podamos hacernos compañía y nos apoyemos", compartió con franqueza, resaltando el valor de la empatía frente a temas que suelen evitarse.

Bazooka incomodó a Vanessa Huppenkothen en La Saga

La periodista compartió que actualmente se encuentra en la búsqueda activa, junto a su esposo, para debutar en su faceta como mamá. "Ahí va... complicado a veces. También, pues no sé qué decirte. Me tardé y a veces me siento culpable por eso, porque puse de lado algo tan importante como eso y puse mi trabajo antes. Entonces, pues la edad no miente, la edad biológica, pero espero que Dios me dé el regalo", dijo con emoción contenida.

La también exreina de belleza expuso que, de haber tenido más información, habría tomado otras decisiones y habría priorizado su vida personal antes que la profesional: "Mira, mi vida profesional ha sido increíble, pero sí me hubiera gustado que me dijeran muchas cosas antes. Por ejemplo: Congelar tus óvulos. La tecnología ha avanzado muchísimo y puede ayudarte, pero a veces la ignorancia o el tabú hace que no toquemos estos temas".

Fuente: Tribuna