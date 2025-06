¿Bebé en camino? Tras apresurada boda con galán de Televisa, Claudia Martín esto dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber causado gran revuelo en redes sociales por su apresurada boda con el galán de Televisa mexicano, Carlos Said, la reconocida actriz de melodramas, Claudia Martín, acaba de dar una muy contundente respuesta ante las especulaciones de que viene bebé en camino y por eso es que llegarían al altar el pasado fin de semana, y esto dice ante los rumores al respecto.

El pasado sábado 21 de junio, se viralizó que la actriz de Fuego Ardiente, a tan solo unas semanas de comprometerse, se casó con el famosos galán de melodramas, con el cual solo tiene seis meses de noviazgo. Dado a la premura entre lo que se dieron el sí acepto y cuando se comprometieron, se ha comenzado a rumorar que el posible motivo es que estarían en la dulce espera de su primer hijo en común.

Ante esta situación que se ha viralizado en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, la pareja fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, y cuando le cuestionaron del embarazo, Carlos tomó la iniciativa y declaró que a la gente nada la tiene contenta y si se tardan en casarse se quejan y si lo hacen rápido es por un motivo sospechoso, pero ese no era su caso: "Como todo, sabes qué pasa, es que luego la gente no se decide, hay personas que andan diez años y nunca se casan, y nosotros no, hay mucha gente que inventa que estamos embarazados y no, ahorita solo estamos felizmente casados".

Tras esto, la protagonista de Los Ricos También Lloran, declaró que ambos están felices, enamorados y que en la boda solo estuvieron sus familiares y amigos más cercanos, destacando que la pasaran tan bien que se les pasó muy rápido su celebración. Aseguró que ambos estuvieron de acuerdo y evitó hablar de bebés: "Los dos somos familiares a los dos nos gusta estar con nuestro círculo más cercano. Así lo decidimos, así lo queríamos, la pasamos muy bien, al otro día dije 'ay se pasó muy rápido'".

Finalmente, Said declaró que él sí quiere tener muchos hijos, unos siete tal vez, ya que es muy familiar, pero con el tiempo verán la cantidad, lo que sí se tiene fijo es que desean una familia: "Eso sí, claro, ya le dije que quiero 7 hijos". Por su parte, Claudia aseguró que muy pronto harán su unión por la iglesia, pero que por lo pronto disfrutaran su enlace por lo civil: "Todo está en orden y se podrá hacer próximamente".

Fuente: Tribuna del Yaqui