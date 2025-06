Dalia Velderrain, la bella navojoense que representará a Sonora en Miss México 2025

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El estado cuenta con una digna representante para contender por la corona del certamen Miss México 2025, ya que la joven que porta la banda de Sonora combina a la perfección la belleza física con cualidades como la inteligencia, la gracia, la confianza y un fuerte compromiso con el servicio comunitario.

Se trata de Dalia Berenice Ramos Velderrain, originaria de Navojoa, quien a sus 25 años sueña con llevar un mensaje de superación y crecimiento a cada niña que la mira como inspiración. De la mano de Clara Félix, la joven se prepara para poner en el alto el nombre de los sonorenses en el concurso nacional.

En entrevista exclusiva con TRIBUNA, la joven cosmetóloga compartió su emoción y orgullo por representar al estado en el certamen nacional que significa la antesala del Miss Mundo. "Yo no sabía que quería ser una miss, pero me encanta, lo estoy disfrutando… me he conectado conmigo como mujer, he descubierto el valor que tenemos como mujeres y es muy bonito estar de rodeada de mujeres valientes”.

Antes de descubrir su pasión por las pasarelas y los concursos de belleza, Dalia estudió cosmetología en el Instituto de Estética, Cosmetología y Cosmiatría de Ciudad Obregón. También probó suerte en la televisión internacional con el reality Enamorándonos USA, el cual aceptó realizar aún llena de miedo e incertidumbre, pero con la convicción de que debía tomar riesgos para cumplir sus sueños.

Por algo la vida me estaba llevando allá, aunque decía ‘qué miedo’, me gustó, conocí tantas personas que te impulsan y que te hacen creer en ti".

El nacional se realizará en la CDMX el próximo mes de octubre, por lo que durante estos meses, Velderrain se encuentra en preparación física, mental y espiritual. La joven está priorizando su cuidado personal, entrenamiento físico y desarrollo de habilidades comunicativas, por lo que diariamente acude a ejercitarse, también toma clases de oratoria, de automaquillaje y de inglés, así como de baile.

Pero tal y como lo comentó la directora de Miss Sonora a TRIBUNA días atrás, esta organización busca una belleza integral y una parte muy importante de ello es el activismo social. En ese sentido, Dalia compartió que se encuentra trabajando de la mano con el Colectivo Independiente Punto Tres en el proyecto 'Los Morros de la Villa', con el cual buscan llevar el teatro y arte en general a niños que viven en condiciones vulnerables.

Tras ver los resultados positivos de este programa en Ciudad Obregón, la joven planea impulsarlo también en Navojoa, en especial en la colonia Jacarandas de donde ella es originaria. Como parte de su activismo social, Dalia también ha recorrido lugares como la Casa Hogar Inmaculada, en Álamos, donde pudo convivir con adultos mayores que fueron rescatados del abandono.

El próximo 27 de septiembre culminará el reinado de Dalia como Miss Sonora, pues ese día tendrá lugar la final del certamen 2026, donde ella entregará la corona a la nueva reina del estado. Tras meses de aprendizaje y crecimiento personal, Velderrain ha dejado un valioso mensaje para las 20 aspirantes que actualmente forman parte de la organización:

Sean auténticas, eso sacará su mejor versión y las hará brillar, aprovechen todo el aprendizaje", expresó la actual Miss Sonora.

Fuente: Tribuna