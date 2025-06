¿Dulce María acepta un reencuentro con RBD? Así responde a Pedro Damián

Comparta este artículo

Ciudad de México.- RBD es uno de los grupos con mayor éxito no solo en sus inicios con la telenovela Rebelde, sino también en la actualidad. La mayoría de aquellas generaciones pasó su adolescencia inmerso en cada uno de los capítulos. Como se sabe, cada quien siguió su camino, y aunque ya se han reunido para volver a dar conciertos que logran emocionar a sus fans, cada uno decidió regresar a sus propios proyectos. Tras terminar distanciados por dinero, Dulce María expresó que le gustaría reunirse con sus excompañeros.

Rebelde tuvo una aceptación bastante buena, no solo en México si no en países como España, Rumania y Estados Unidos, donde también logró posicionarse con gran fama. Fue por un comentario del mismo productor de la novela, Pedro Damián, que Dulce contempló la idea de que todos se volvieran a reunir. "Pues ojalá… ¡Que nos invite!, claro", comentó, por supuesto sin entrar en detalles sobre la polémica que se desató hace algún tiempo, motivo por el cual ya no pudieron continuar con algunos proyectos.

Como se recordará, María cuenta con una carrera musical bastante exitosa, por lo que destacó que por el momento no planea descuidar sus proyectos profesionales y personales, ya que se encuentra en un momento bastante importante para impulsarse en ambos ámbitos. "Estoy muy contenta promocionando esta canción, creando, componiendo, enfocándome en producir, en escribir cosas. Estoy en una etapa muy creativa, de algo más personal", dijo.

Por ahora, Dulce María sigue adelante con la promoción de su sencillo Jaula de Oro, tema que ha sido bien recibido por el público. A pocos días de su lanzamiento, el videoclip está por alcanzar el millón de reproducciones. "Estoy muy contenta, muy agradecida también con todos los que le han dado un espacio en sus programas, muy agradecida con la gente emocionada. Y es una canción que se hizo con mucho amor y aparte hace muy pocos meses. Entonces es una canción reciente, ¿no? Que compuse recientemente", celebró.

Dulce María habla sobre sus proyectos/ Créditos: Instagram

En otros asuntos, la intérprete fue cuestionada sobre si desea convertirse en madre por segunda vez, a lo que respondió con honestidad: "Pues no, yo creo que esos planes si es de Dios, llega. Pero, siéndoles muy sincera, no sé si está en mis planes". Satisfecha con su retoño, Dulce finalmente añadió: "Estoy eternamente agradecida por María Paula y por la familia que estamos formando. María Paula ha contado por muchos. Es tremenda y hermosa, pero sí, es una gran responsabilidad".

Fuente: Tribuna/ Agencia México