Emiliano Aguilar arremete contra Donald Trump y se agarra a golpes con elementos de ICE

Estados Unidos.- El mayor de los descendientes de la Dinastía Aguilar, Emiliano Aguilar, una vez más ha dado una entrevista en la que arremetió en contra de Donald Trump, asegurando que su Gobierno estaba siendo demasiado agresivo con los mexicanos y permitían la brutalidad de sus agentes de seguridad, afirmando que se agarró a golpes, con varios de los elementos del ICE al ver como trataban de manera inhumana a compatriotas.

Desde que Trump comenzó las redadas contra inmigrantes, el hijo mayor de Pepe Aguilar se pronunció en su contra y se dijo de lado de sus compatriotas, incluso cuando hubo una mega protesta en Los Ángeles para defender los derechos humanos, el cantante asistió y se viralizó un video en el que él pasa dentro de su auto por dicha zona, y baja el vidrio para hacerles una seña obscena a los oficiales que estaban formados, quienes vieron claramente estas acciones.

Ahora, en entrevista para Nelssie Carrillo, Aguilar comentó que a causa de esta situación tuvo que cancelarse la gira por Estados Unidos de Santa Fe Klan, de la que él formaba parte, y lleno de rabia, lanzó un contundente mensaje contra el presidente norteamericano y su Gobierno: "Por esto que está pasando con el pend... de Donald Trump, y el pinc... Gobierno de Estados Unidos, que la neta valen pa' pura mad... fuc... Donald Trump, lo vuelvo a decir otra vez y lo diré toda mi carrera, fuc... Donald Trump, que vayan a ching... a su mad..., con todo respeto".

Ante esto, el intérprete de El Vato, declaró que él durante las protestas a las que asistió se echó varios "ching..." con varios de los elementos policías de inmigración y de guardias presentes, ya que presenció como de forma brutal y sin motivo, atacaban a mexicanos y los sometían con violencia: "Yo fui a las protestas, ahí estaba, nadie sabe porque no lo digo, pero yo estaba ahí, a echar ching..., los pinch... Policías se pasan de lanza como agarran a nuestros mexicanos y los tiran al piso como si fueran animales, pinc... migra, pinch.. ICE, vayan a chin... a su mad...".

Finalmente, cuando se quiso regresar al tema de su gira al lado del cantante antes mencionado, el hijo mayor del creador de Por Mujeres Cómo Tú, con un toque de humor hizo saber que en realidad no tenía conocimiento, que esa información se le daba a la gente de verdadera importancia: "A no sé, yo no estoy en esos niveles, para que yo sepa para cuando se cambian las fechas, yo soy un simple mortal, esas preguntas son para los jefes más arriba".

Emiliano arremete contra Donald y confiesa golpear a agente del ICE. Instagram @nelssiecarrillo

Fuente: Tribuna del Yaqui