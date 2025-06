¿Eugenio Derbez se divorcia de Alessandra Rosaldo? Así reaccionó su ex, Victoria Ruffo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, de nueva cuenta causó tremendo revuelo entre los medios de comunicación debido a sus polémicas declaraciones sobre su exmarido, Eugenio Derbez. En esta ocasión, la estrella de teatro y televisión confesó que no le gusta convivir con la familia paterna de su hijo José Eduardo Derbez y además compartió su opinión acerca de la separación entre el productor y Alessandra Rosaldo.

Doña 'Vicky' accedió a platicar con los reporteros durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, a donde llegó usando una silla de ruedas, lo que desató preocupación sobre su salud. En ese sentido, la actriz de 63 años explicó que no existe un tema delicado de qué preocuparse, aunque confesó que sí enfrenta algunos padecimientos que no le permiten llevar una vida tranquila y alejada de los hospitales.

Estoy muy conmovida porque se afligen mucho mis niñas, mis fans. He estado enferma un poco de la garganta, pero fíjate que ya me revisaron, hicieron, tornaron, y resulta que es como mucha alergia porque traigo una tos impresionante y mucho dolor de garganta. Y de repente se me desarrolla como una gripa ahí, pero ya no aguanto el tórax de tanta tos, o sea, como si hiciera abdominales", contó.

Sobre el uso temporal del aparato de cuatro ruedas, la protagonista de telenovelas como Corona de Lágrimas aclaró: "Tengo hernias lumbares y cervicales. No es que no pueda caminar, si puedo, lo que pasa es que a veces son distancias muy largas, y obviamente no me da. Entonces, prefiero mejor así, y no me daño, y mis hernias ahí seguirán".

Por otra parte, Ruffo se mostró emocionada por una fecha muy especial: el primer aniversario de vida de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez. "El lunes 30 cumple un año de vida. Ay, no, no, no. Me manda la invitación mi hijo y digo: ‘No lo puedo creer, un año la niña’. O sea, se fue muy rápido. Eso quiere decir que tengo más de un año en la obra". expresó visiblemente conmovida.

Ante la posibilidad de coincidir en la celebración con Eugenio Derbez, la actriz fue contundente y aseguró que no le gusta convivir con el histrión: "No creo. A mí no me gusta compartir con ellos. Ellos que compartan otro día", dijo sin rodeos, dejando en claro que prefiere mantener distancia con su expareja y su círculo cercano.

Asimismo, 'La Ruffo' compartió su opinión sobre los presuntos problemas de pareja que enfrentan Eugenio y Alessandra, quienes al parecer estarían pensando en el divorcio. "No creo. La verdad, no creo. Luego inventan muchas cosas. La verdad, lo dudo mucho. Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero no creo. Creo que han formado un matrimonio estable, bonito, y tiene una hija que, qué bueno que tiene a sus dos papás. No lo creo", dijo contundente.

Fuente: Tribuna