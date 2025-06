Larisa Mendizabal estalla contra Adianez Hernández por exhibir su aborto: "Es horrible"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas, Larisa Mendizabal, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, y sin pelos en la lengua estalló furiosa en contra de la polémica presentadora e histrionista, Adianez Hernández, por no saber respetar su dolor y exhibir que abortó espontáneamente, o sea perdió a un bebé, al lado de su expareja, Augusto Bravo, acusándola de ser "horrible" y solo mentir para cubrir su infidelidad.

A dos años de destaparse la doble infidelidad, Adianez a Rodrigo Cachero, y de Augusto a Larisa, las cosas ya parecían estar en calma poco a poco todo se asentaba dejando el pasado atrás, con el hate centrándose en Ángela Aguilar y Christian Nodal por el tema de la infidelidad, sin embargo, en una reciente entrevista de Hernández, en donde afirmó que Mendizabal perdió un bebé cuando estaba con Bravo, que insinúo podría no ser de él, ya que le hicieron creer que era estéril, volvió a despertar la ira de una de las víctimas.

Ante esto, la actriz de Un Regalo de Amor, declaró que en verdad sí tuvo un aborto espontáneo, pero reaccionó furiosa a esto, señalando que era algo demasiado íntimo y suyo como para que Adianez lo hablara por ella y que además de todo se tomara tan a la ligera lo que pasaba alrededor, de algo tan doloroso para ella: "Sí, perdí un bebé cuando estuve con Augusto, pero es algo mío y es privado. Me parece horrible y muy delicado que esta señora salga a contarlo. Que hable de su vida, no de la mía. Claro que fue triste. Perder un bebé siempre es algo doloroso".

Mendizabal tachó de horrible a la exparticipante de Survivor México por habla de esto, pero además de todo con una completa falta de respeto, asegurando que todo eran "puras mentiras", y que solamente se estaba dedicando a difamarla sin entender el impacto de sus declaraciones: "Una vez más, la señora demuestra que no conoce el respeto. No tiene por qué hablar de mí ni de mi relación, y además de cosas que no son ciertas. ¿Cómo que le dijeron a Augusto que era estéril y luego yo me embaracé? Se contradice sola. Es una incongruencia. Una estupidez".

Finalmente, declaró que le daba lástima y risa que tuviera que hacer uso de esas mentiras para tratar de escudarse y desviar que ellos fueron infieles, que ellos destruyeron a sus respectivas familias, por lo que pide que dejen de tratar de voltear las cosas como lo quiere hacer: "Ya no sabe ni qué inventar para justificar la marranada que hicieron. Ahora resulta que yo lo engañé... Pues no. Yo no lo engañé. Nadie lo hizo. Aquí los únicos que engañaron fueron ellos. Hasta risa me dan sus intentos absurdos por voltear las cosas a base de mentir y difamar".

Él sí se llegó a hacer una prueba. Sí le dijeron en algún momento que su conteo era bajo, pero no que era estéril. Eso nunca. Y yo me embaracé después de eso. Fue hace como 7 u 8 años", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui